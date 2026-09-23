Ankara’da 23 Eylül 2026 Çarşamba günü son dakika hava durumu ve valilik açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı tahminlerde başkentte gün içerisinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yağış ihtimalinin ardından “Ankara’da bugün okullar tatil mi?” sorusu da gündeme geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Ankara’da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava ve aralıklı sağanak yağış görülecek. Bazı saatlerde yağışa gök gürültüsünün de eşlik etmesi bekleniyor. Hava koşullarına ilişkin tahminlerin paylaşılmasının ardından gözler Ankara Valiliği’ne çevrildi. Peki, 23 Eylül Çarşamba Ankara’da okullar tatil mi?

Ankarada okullar tatil mi? 23 Eylül Çarşamba Ankara hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verilmedi. Ankara genelindeki okullarda 23 Eylül Çarşamba günü normal eğitim programının devam etmesi bekleniyor. Valilikten tatil kararı çıkması halinde haberimizde yer verilecektir.

Ankarada okullar tatil mi? 23 Eylül Çarşamba Ankara hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara Hava Durumu Saatlik Tahmin

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) Çarşamba06.00 - 09.00 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 17 17 76 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 13 30 Çarşamba09.00 - 12.00 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 21 21 54 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 16 46 Çarşamba12.00 - 15.00 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 23 23 48 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 15 47 Çarşamba15.00 - 18.00 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 21 21 48 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 15 43 Çarşamba18.00 - 21.00 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 18 18 70 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 13 37 Çarşamba21.00 - 24.00 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 15 15 86 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 8 29

Ankarada okullar tatil mi? 23 Eylül Çarşamba Ankara hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı

Ankara Hava Durumu Haftalık Tahmin

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 23 Eylül Çarşamba Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 13 23 48 96 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 15 6,2 31,7 10,9 24,9 24 Eylül Perşembe Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 9 20 33 95 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 8 5,3 32,2 10,7 25,2 25 Eylül Cuma Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 9 23 34 92 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 8 3,6 32,2 10,8 24,9 26 Eylül Cumartesi Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 11 25 25 85 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 5 4,3 32,5 10,8 25 27 Eylül Pazar Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 13 23 32 67 Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde! 13 2,8 32,2 10,6 25

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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