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Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!

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Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkarada okullar tatil mi

Ankara’da 23 Eylül 2026 Çarşamba günü son dakika hava durumu ve valilik açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı tahminlerde başkentte gün içerisinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yağış ihtimalinin ardından “Ankara’da bugün okullar tatil mi?” sorusu da gündeme geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Ankara’da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava ve aralıklı sağanak yağış görülecek. Bazı saatlerde yağışa gök gürültüsünün de eşlik etmesi bekleniyor. Hava koşullarına ilişkin tahminlerin paylaşılmasının ardından gözler Ankara Valiliği’ne çevrildi. Peki, 23 Eylül Çarşamba Ankara’da okullar tatil mi?

Ankarada okullar tatil mi? 23 Eylül Çarşamba Ankara hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı
Başlık ResmiAnkarada okullar tatil mi? 23 Eylül Çarşamba Ankara hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verilmedi. Ankara genelindeki okullarda 23 Eylül Çarşamba günü normal eğitim programının devam etmesi bekleniyor. Valilikten tatil kararı çıkması halinde haberimizde yer verilecektir.

Ankarada okullar tatil mi? 23 Eylül Çarşamba Ankara hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı
Başlık ResmiAnkarada okullar tatil mi? 23 Eylül Çarşamba Ankara hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara Hava Durumu Saatlik Tahmin

SaatBeklenen HadiseSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar YönüOrt. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
Çarşamba06.00 - 09.00
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
171776
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
1330
Çarşamba09.00 - 12.00
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
212154
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
1646
Çarşamba12.00 - 15.00
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
232348
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
1547
Çarşamba15.00 - 18.00
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
212148
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
1543
Çarşamba18.00 - 21.00
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
181870
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
1337
Çarşamba21.00 - 24.00
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
151586
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
829
Ankarada okullar tatil mi? 23 Eylül Çarşamba Ankara hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı
Başlık ResmiAnkarada okullar tatil mi? 23 Eylül Çarşamba Ankara hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı

Ankara Hava Durumu Haftalık Tahmin

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
23 Eylül Çarşamba
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
13234896
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
156,231,710,924,9
24 Eylül Perşembe
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
9203395
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
85,332,210,725,2
25 Eylül Cuma
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
9233492
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
83,632,210,824,9
26 Eylül Cumartesi
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
11252585
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
54,332,510,825
27 Eylül Pazar
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
13233267
Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
132,832,210,625
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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