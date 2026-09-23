Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklaması ve hava durumu raporu gündemde!
Ankara’da 23 Eylül 2026 Çarşamba günü son dakika hava durumu ve valilik açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı tahminlerde başkentte gün içerisinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yağış ihtimalinin ardından “Ankara’da bugün okullar tatil mi?” sorusu da gündeme geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Ankara’da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu hava ve aralıklı sağanak yağış görülecek. Bazı saatlerde yağışa gök gürültüsünün de eşlik etmesi bekleniyor. Hava koşullarına ilişkin tahminlerin paylaşılmasının ardından gözler Ankara Valiliği’ne çevrildi. Peki, 23 Eylül Çarşamba Ankara’da okullar tatil mi?
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verilmedi. Ankara genelindeki okullarda 23 Eylül Çarşamba günü normal eğitim programının devam etmesi bekleniyor. Valilikten tatil kararı çıkması halinde haberimizde yer verilecektir.
ANKARA HAVA DURUMU
Ankara Hava Durumu Saatlik Tahmin
|Saat
|Beklenen Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Hissedilen Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar Yönü
|Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)
|Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
|Çarşamba06.00 - 09.00
|
|17
|17
|76
|
|13
|30
|Çarşamba09.00 - 12.00
|
|21
|21
|54
|
|16
|46
|Çarşamba12.00 - 15.00
|
|23
|23
|48
|
|15
|47
|Çarşamba15.00 - 18.00
|
|21
|21
|48
|
|15
|43
|Çarşamba18.00 - 21.00
|
|18
|18
|70
|
|13
|37
|Çarşamba21.00 - 24.00
|
|15
|15
|86
|
|8
|29
Ankara Hava Durumu Haftalık Tahmin
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|23 Eylül Çarşamba
|
|13
|23
|48
|96
|
|15
|6,2
|31,7
|10,9
|24,9
|24 Eylül Perşembe
|
|9
|20
|33
|95
|
|8
|5,3
|32,2
|10,7
|25,2
|25 Eylül Cuma
|
|9
|23
|34
|92
|
|8
|3,6
|32,2
|10,8
|24,9
|26 Eylül Cumartesi
|
|11
|25
|25
|85
|
|5
|4,3
|32,5
|10,8
|25
|27 Eylül Pazar
|
|13
|23
|32
|67
|
|13
|2,8
|32,2
|10,6
|25