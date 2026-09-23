İstanbul'da okullar tatil mi, 23 Eylül bugün okul var mı? Son dakika valilik açıklamaları takip ediliyor!

23 Eylül 2026 Çarşamba günü öğrenciler ve veliler “İstanbul'da okullar tatil mi, 23 Eylül bugün okul var ” sorusunun cevabını araştırıyor. AKOM’un İstanbul için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulunmasının ardından gözler eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklamalara çevrildi. Ayrıca Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okul çevresinde yaşanan silahlı olay da öğrencilerin güvenliğiyle ilgili endişeleri artırdı. İşte son dakika gelişmeleri...

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İstanbul’da hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. 23 Eylül Çarşamba günü için AKOM tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısı, İstanbul'daki öğrenciler ve velilerin gözünü resmi açıklamalara çevirdi. AKOM'un yayımladığı hava tahmin raporunda İstanbul'da bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi, 23 Eylül bugün okul var mı?

İstanbulda okullar tatil mi, 23 Eylül bugün okul var mı? Son dakika valilik açıklamaları takip ediliyor!

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Eylül 2026 Çarşamba günü İstanbul'daki okullar için eğitime ara verildiğine ilişkin bir karar alınmadı. Öğrencilerin bugün normal eğitim programı kapsamında okullarına devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer resmi kurumların açıklamaları takip ediliyor. Tatil kararı alınması halinde haberimiz güncellenecektir.



İstanbulda okullar tatil mi, 23 Eylül bugün okul var mı? Son dakika valilik açıklamaları takip ediliyor!

23 EYLÜL BUGÜN OKUL VAR MI?

23 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde okullar tatil ilan edilmedi. Manisa Turgutlu'daki olay nedeniyle İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 22 Eylül Salı günü tatil kararı alınırken İstanbul'da ise AKOM tarafından yapılan meteorolojik uyarı nedeniyle vatandaşların tedbirli olması isteniyor.



İstanbulda okullar tatil mi, 23 Eylül bugün okul var mı? Son dakika valilik açıklamaları takip ediliyor!

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) 22-23 Eylül tarihleri için kent genelinde yağış uyarısı yayımladı. AKOM'un değerlendirmesine göre yağışların 23 Eylül Çarşamba günü kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Tahminlerde yağış miktarının 30 ila 60 kilogram/metrekare arasında olabileceği ifade ediliyor.

İstanbulda okullar tatil mi, 23 Eylül bugün okul var mı? Son dakika valilik açıklamaları takip ediliyor!

İstanbul'da yağışla birlikte rüzgarın da zaman zaman kuvvetlenmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar, su birikintileri ve yerel ölçekte olumsuzluklar yaşanabileceği konusunda vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

AKOM'un haftalık tahmin raporunda 23 Eylül için İstanbul'da sıcaklıkların 14 ila 19 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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