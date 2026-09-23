Kadir İnanır'ın ardından Hülya Koçyiğit'ten vasiyet açıklaması

77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın vasiyeti ve yaşanan tartışmalar gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Hülya Koçyiğit, kendi vasiyeti sorulması üzerine dikkat çeken bir cevap verdi.

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Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Koçyiğit, gazetecilerin sorularını içtenlikle cevapladı.

"OYUNCULUĞU TAMAMEN BIRAKTIM"

Türk Sinemasının "Dört Yapraklı Yonca" ekibinden biri olan 79 yaşındaki Hülya Koçyiğit, şimdiye kadar 200 filmde rol aldığını bundan sonra oyunculuk yapmama kararı aldığını belirtti. Koçyiğit, "Güzel rol teklifleri de var ama bir karar aldım arkasında duruyorum" ifadelerini kullandı.

MİRAS SORUSUNA CEVAP

Koçyiğit, Kadir İnanır'ın tüm malvarlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla ilgili sorulan sorular sonrasında da değerlendirmelerde bulundu.

"İRADESİNE SAYGI DUYULMALI"

Koçyiğit, "Maalesef buna benzer olaylara daha önce de şahit olduk. Ailenin beklentileri olabiliyor ama Kadir İnanır'ın iradesine saygı duyulmalı" diye konuştu.

VASİYETİ HAZIR MI?

Hülya Koçyiğit, kendisine yöneltilen "Siz vasiyetname hazırladınız mı?" sorusunu da cevapladı. Koçyiğit kendisinin herhangi bir vasiyet hazırlamadığını ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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