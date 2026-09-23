Ödül gecesinde talihsiz an! Kerem Alışık şoke oldu
Usta oyuncu Kerem Alışık, katıldığı ödül töreninde beklenmedik bir kazayla karşılaştı. Alışık'ın yaşadığı talihsiz anlar geceye damga vurdu.
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Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Sadri Alışık'ın adını yaşatan 27. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 21 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Törende Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü, usta oyuncu Suna Keskin'e verildi.
KEREM ALIŞIK ÖDÜLÜ DÜŞÜRDÜ
Keskin'e ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıkan Kerem Alışık, o sırada talihsiz bir an yaşadı. Alışık, Suna Keskin'e vermek istediği ödülü elinden düşürdü.
Bir süre şaşkınlık yaşayan Suna Keskin ise yaşananların ardından konuşmasına devam etti.
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