Ünlü otobüs firması HFH Bosfor Seyahat, yollardan çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Geçtiğimiz mayıs ayında 2026 model araçlarla seferlere başlayan firma 3 ay faaliyet gösterdikten sonra ağustos ayında seferlerine son verdi.

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Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra yedek parça, bakım ve servis maliyetlerindeki artış, otogar giriş-çıkış ücretleri ve otoyol geçiş bedelleri otobüs firmalarını maliyet açısından zorluyor. Hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması, otogarlara ulaşım hizmetleri ve ikram giderlerindeki artış da sektördeki baskıyı artıran diğer unsurlar arasında öne çıkıyor.

YOLCU SAYISI YETMEDİ

Tüm bu sebeplerin ardından yolcu sayısının yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle bazı otobüs firmaları iflasın eşiğine geldi. Bazı firmalar ise faaliyetlerini zararına sürdürmek zorunda kalıyor. Bu durum sektöre yeni giren firmaların da faaliyetlerine devam etmesini zorlaştırıyor.

Yeni otobüsler almıştı, 3 ay dayanabildi! Ünlü firma yollardan çekildi

3 AY DAYANABİLDİ

Mayıs ayında 2026 model araçlarla seferlere başlayan HFH Bosfor Seyahat, sektörde 3 ay dayanabildi. Firma yaklaşık 3 ay faaliyet gösterdikten sonra ağustos ayında seferlerini durdurdu.

EGE BÖLGESİ'NDE HİZMETTEYDİ

Ege Bölgesi'nde hizmet veren firma, İzmir'den Aydın'a, Marmaris'ten Altınoluk'a kadar birçok noktaya sefer gerçekleştiriyordu.

SIFIR OTOBÜSLERİN FİYATI 29 MİLYON LİRA

Otobüs fiyatları marka ve modele göre değişirken, sıfır araçların fiyatı yaklaşık 18 milyon ila 29 milyon lira arasında bulunuyor. Yüksek maliyetli bu yatırımların geri dönüşü ise uzun yıllara yayılabiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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