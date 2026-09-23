Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Yeni otobüsler almıştı, 3 ay dayanabildi! Ünlü firma yollardan çekildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yeni otobüsler almıştı, 3 ay dayanabildi! Ünlü firma yollardan çekildi
Başlık ResmiYeni otobüsler almıştı, 3 ay dayanabildi! Ünlü firma yollardan çekildi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ünlü otobüs firması HFH Bosfor Seyahat, yollardan çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Geçtiğimiz mayıs ayında 2026 model araçlarla seferlere başlayan firma 3 ay faaliyet gösterdikten sonra ağustos ayında seferlerine son verdi.

Kaydet
|

Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra yedek parça, bakım ve servis maliyetlerindeki artış, otogar giriş-çıkış ücretleri ve otoyol geçiş bedelleri otobüs firmalarını maliyet açısından zorluyor. Hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması, otogarlara ulaşım hizmetleri ve ikram giderlerindeki artış da sektördeki baskıyı artıran diğer unsurlar arasında öne çıkıyor.

YOLCU SAYISI YETMEDİ

Tüm bu sebeplerin ardından yolcu sayısının yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle bazı otobüs firmaları iflasın eşiğine geldi. Bazı firmalar ise faaliyetlerini zararına sürdürmek zorunda kalıyor. Bu durum sektöre yeni giren firmaların da faaliyetlerine devam etmesini zorlaştırıyor.

Yeni otobüsler almıştı, 3 ay dayanabildi! Ünlü firma yollardan çekildi
Başlık ResmiYeni otobüsler almıştı, 3 ay dayanabildi! Ünlü firma yollardan çekildi

3 AY DAYANABİLDİ

Mayıs ayında 2026 model araçlarla seferlere başlayan HFH Bosfor Seyahat, sektörde 3 ay dayanabildi. Firma yaklaşık 3 ay faaliyet gösterdikten sonra ağustos ayında seferlerini durdurdu.

EGE BÖLGESİ'NDE HİZMETTEYDİ

Ege Bölgesi'nde hizmet veren firma, İzmir'den Aydın'a, Marmaris'ten Altınoluk'a kadar birçok noktaya sefer gerçekleştiriyordu.

SIFIR OTOBÜSLERİN FİYATI 29 MİLYON LİRA

Otobüs fiyatları marka ve modele göre değişirken, sıfır araçların fiyatı yaklaşık 18 milyon ila 29 milyon lira arasında bulunuyor. Yüksek maliyetli bu yatırımların geri dönüşü ise uzun yıllara yayılabiliyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
Olaylı seçimde sonuç belli oldu
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
"Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
O saldırıları örnek almış, her şeyi kuzenine anlatmış
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
Sektörün duayen ismi tek tek anlattı
NE TARHANA NE MERCİMEK
NE TARHANA NE MERCİMEK
Dünya listesinde Türkiye’nin lezzeti ikinci sırada
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
Bu kez zam tahmini dünyaca ünlü bankadan
BURUK
BURUK "DİNGİL" DEMİŞTİ
Olay hakemi Türkiye maçına atadılar
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
AB'de günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
BM’deki iddiaları merceğe alındı, gerçek farklı çıktı
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
Türkiye'de faaliyet izni kaldırılmıştı
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
'EMEKLİ OLMAYA GELMEDİ'
Salah'ın Trabzonspor performansını göklere çıkardılar
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
U DÖNÜŞÜ YAPTILAR
Atina'nın Doğu Akdeniz planında Türkiye hesabı!
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
TMSF KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI!
Alacaklılara yeni ödeme tarihi belli oldu
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
KAZIKLARIN YÜZDE 80'İ YOK
Haydarpaşa yıkılmaktan kurtarıldı
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!
SPK, etkilenen yatırımcı sayısını açıkladı
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
YAPTIĞI HESAP ELİNDE PATLADI
Kendisini devletin zirvesine yakın gösterdi
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
DOLARDA 6 AYIN DİBİ!
Yükselecek mi düşecek mi?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Mansur Yavaş'ın istifasına CHP'den ilk tepki
Kaydet
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama
2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı?
Kaydet
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.