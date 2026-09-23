2011 yılında İbrahim Tatlıses’in uğradığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve hüküm giyen Abdullah Uçmak, bir yakınının cenazesine katılmak için cezaevinden geçici izinle çıktı. Uçmak, yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze törenine katıldıktan sonra tekrar cezaevine döndü.

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'İmparator' lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses’in 14 Mart 2011 tarihinde ağır yaralandığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve yargılama sonucunda hüküm giyen Abdullah Uçmak, kısa süreliğine cezaevinden ayrıldı.

CENAZEYE KATILDI

Edinilen bilgilere göre Uçmak, bir yakınının cenaze törenine katılabilmek amacıyla cezaevinden geçici izinle dışarı çıkabildi. Urfa Bülten'in haberine göre Uçmak, Adana’nın Kozan ilçesinde hayatını kaybeden kaynı Bilal Bayrakçı’nın cenazesine katıldı.

İbrahim Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi! Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Abdullah Uçmak’ın cenaze töreni sırasında yoğun güvenlik önlemleri altında tutulduğu görüldü. Cenaze töreninin tamamlanmasının ardından Uçmak’ın tekrar cezaevine götürüldüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerinin ardından asistanı Damla Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.

Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu.

Saldırının ardından açılan davada Abdullah Uçmak, olayın azmettiricisi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Uçmak, yargılama sonucunda hüküm giymişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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