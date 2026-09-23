Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran savaşı ile ilgili açıklama: En kısa sürede sonuç alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için yaklaşık 8 ülke bu toplantıya katıldık. Bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarına devam ediyor.

BM Genel Kurulu'na hitap eden Erdoğan, BM'de gerçekleştirdiği ikili görüşmeler ve Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkevi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi önünde bekleyen gazetecilerin toplantıda konuşulan sorunlar konusunda bir çözüm olup olmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Ona çalışıyoruz. Bu gayretlerimizde, bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için yaklaşık 8 ülke bu toplantıya katıldık. Bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız" cevabını verdi.

PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Başka bir basın mensubunun "İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan geliyor. Trump ile görüşme ihtimali var. Bir umut kapısı aralandı gibi. Siz bir araya gelecek misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda programda neler var henüz bilmiyorum. Arkadaşlar bana bildirecek." karşılığını verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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