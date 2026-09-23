Kurultay hesapları! CHP kurmayları Kılıçdaroğlu’nun aday olmasından yana

CHP'de kurultay hazırlığı devam ediyor. CHP kurmayları partinin geleceği açısından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya tek aday olarak girmesi gerektiğini belirtiyor.

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CHP’de 14 Şubat 2027 itibarıyla tamamlanacak il ve ilçe kongrelerinin ardından mart ayında yapılması öngörülen kurultay için hazırlıklar sürerken, genel başkanlık tartışmaları da devam ediyor. Genel başkanlık için ilk adaylığını açıklayan isim Aytuğ Atıcı olurken, CHP içerisinde kurultaya ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

"KEMAL BEY'E İHTİYAÇ VAR"

CHP kurmayları partinin geleceği açısından Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya tek aday olarak girmesi gerektiğini belirtiyor. Kılıçdaroğlu’na karşı adayların çıkabileceğini ancak bu isimlerin kurultay günü gerekli imza desteğine ulaşmasının zor olduğunu savunan bazı parti yöneticileri “CHP’yi bu süreçte güvenilir, parayla pulla işi olmayan ve ahlaki açıdan sorunsuz birinin yönetmesi gerekiyor. Bu kişi de Kemal Bey’dir. Hem partinin içinde bulunduğu durum hem de Türkiye ve Orta Doğu’daki ateş çemberi nedeniyle Kemal Bey’e ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

CHP yöneticileri, Kılıçdaroğlu’nun partiyi “boğazından haram lokma geçirmeyecek, ahlaki sınırları koruyacak” güvenilir bir isme teslim etmek istediğini aktararak “Ancak şu an böyle biri yok” ifadesini kullandı.

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