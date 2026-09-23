AK Parti’nin anket sonuçları açıklandı! Terörsüz Türkiye’ye kadınlardan rekor destek

AK Parti’nin, bir kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, toplumda “Terörsüz Türkiye” sürecini destekleyen kadınların oranı yüzde 63,2’ye ulaşırken, erkeklerin oranı yüzde 59,9’da kaldı.

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Araştırmanın eğitim verileri de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. İlkokul mezunlarının yüzde 73,7’si süreci desteklediğini belirtirken, bu oran ortaokul mezunlarında yüzde 65,4, lise mezunlarında yüzde 58,6 oldu.

Yükseköğretim mezunlarında ise bu rakam yüzde 49,1’de kalırken, bu grupta sürece onay vermeyenlerin oranı yüzde 50,9 olarak ölçüldü.

Yaş gruplarına bakıldığında ise genç seçmenlerde desteğin diğer yaş gruplarına göre daha düşük olduğu görüldü. 18-24 yaş grubunda destek yüzde 54,9, 25-34 yaş grubunda yüzde 54,5 olarak gerçekleşti. 35-44 ve 45-54 yaş gruplarında destek yüzde 65,3 seviyesine çıkarken, 55-64 yaş grubunda yüzde 66,3 ile yaş grupları içerisindeki en yüksek orana ulaştı. 65 yaş ve üzerindekilerde ise yüzde 63 olarak ölçüldü.

Toplumsal desteğin ise yüzde 65’lere yaklaştığı görüldü. Böylece eğitim grupları arasında en yüksek destek ile en düşük destek arasında 24,6 puanlık fark oluştu.



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