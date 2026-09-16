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Anayasa değişikliğine CHP’den şartlı destek: Kapıları kapatmadı

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Anayasa değişikliğine CHP’den şartlı destek: Kapıları kapatmadı

CHP’nin Abant kampında yeni yasama yılında Meclis gündemine gelmesi beklenen anayasa değişikliği ele alınacak. CHP kurmayları, AK Parti’nin hazırlayacağı taslağı peşinen reddetmeyeceklerini belirtirken, destek kararının içeriğe ve özellikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin düzenlemelere bağlı olacağını açıkladı.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 25-27 Eylül tarihlerinde Abant’ta gerçekleştirilecek CHP kampının gündeminde yeni yasama yılında önlerine gelebilecek anayasa değişikliği de olacak.

1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında anayasa değişikliğinin Meclis gündemine gelebileceğini belirten CHP kurmayları, AK Parti tarafından hazırlanacak muhtemel bir taslağı değerlendireceklerini söyledi. Kurmaylar, kendilerine ulaşacak çalışmayı peşinen reddetmeyeceklerinin mesajını verdi.

Anayasa değişikliğine CHP’den şartlı destek: Kapıları kapatmadı
Başlık ResmiAnayasa değişikliğine CHP’den şartlı destek: Kapıları kapatmadı
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CHP’nin, anayasanın tamamen demokratik esaslara göre yeniden düzenlenmesini istediğine dikkat çeken kurmaylar “Meclis açılınca aniden önümüze gelirse içeriğine bakacağız. İçinde ne var ne yok, neleri kapsıyor inceleyeceğiz. Destek verip vermemek çalışmanın içeriğine bağlı” ifadeleriyle AK Parti ile anayasa değişikliği konusunda görüşmeye açık olduklarının sinyalini verdi.

Anayasa değişikliğine CHP’den şartlı destek: Kapıları kapatmadı
Başlık ResmiAnayasa değişikliğine CHP’den şartlı destek: Kapıları kapatmadı

CHP açısından en kritik başlığın güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu vurgulayan kurmaylar, muhtemel bir anayasa değişikliğinde bu yönde düzenlemeler bulunması hâlinde destek verebileceklerini belirtti. Kurmaylar “Değişiklikte güçlendirilmiş parlamenter sistem olursa evet deriz, neden hayır diyelim?” diye konuştu.

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Öte yandan, CHP’li isimler, 2023 seçimleri öncesinde Altılı Masa olarak hazırladıkları 84 madde ve dokuz başlıktan oluşan 156 sayfalık güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinin, kendileri için geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

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