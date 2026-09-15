Tarladan sofraya uzanan zincirde operasyon! 41 yöneticiden 39'u gözaltında

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in sabah saatlerinde duyurduğu “tarladan markete fiyat yolculuğu” soruşturmasında 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerden 39'unun gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, üreticiden markete kadar uzanan fiyat zinciri mercek altına alındı. İncelemelerde Ticaret Bakanlığının Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemi verileri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının hazırladığı rapor dikkate alındı.

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1.029 ÇİFTÇİNİN BEYANI ALINDI

Soruşturma kapsamında yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Ürünlerin üreticiden çıkış fiyatları, tedarikçilere hangi bedellerle ulaştığı ve piyasadaki fiyat oluşumu incelendi.

Yapılan incelemelerde, bazı büyük tedarikçi firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdiklerine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Şüphelilerin ayrıca sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları değerlendirildi.

GÖZALTI SAYISI 39'A YÜKSELDİ

Soruşturmada fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden işlem başlatıldı.

Bu kapsamda 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 39'u gözaltına alındı.

Polis ekipleri ayrıca 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama gerçekleştirdi.

"TARLADAN SOFRAYA UZANAN ZİNCİR HAKSIZ KAZANÇ KAPISI OLMAYACAK"

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, operasyona İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ve Ticaret bakanlıklarının veri ve analizlerle katkı sunduğunu ifade ederek, "Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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