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Liverpool-Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (İngiltere Lig Kupası)

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Liverpool-Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (İngiltere Lig Kupası)

Liverpool-Tottenham maçı canlı yayın bilgileri belli oldu. İngiltere Lig Kupası (EFL) 3. turunda mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Anfield'da tur bileti için karşı karşıya gelecek iki Premier League ekibinin mücadelesi öncesinde maçın yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Liverpool-Tottenham maçı ile Carabao Cup'ta gecenin dikkat çeken mücadelelerinden biri oynanacak. Premier League'de sezona istediği başlangıcı yapamayan iki ekip, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.

LIVERPOOL-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool-Tottenham maçı 15 Eylül 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Carabao Cup 3. tur mücadelesi Liverpool'un sahası Anfield'da oynanacak. Türkiye'de karşılaşmanın yayın adresi S Sport Plus olacak.

Liverpool-Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (İngiltere Lig Kupası)
Başlık ResmiLiverpool-Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (İngiltere Lig Kupası)

LIVERPOOL-TOTTENHAM MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Liverpool-Tottenham maçını Türkiye'den canlı takip etmek isteyen futbolseverler S Sport Plus üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek. Platformun resmi yayın programına göre mücadele saat 22.00 itibarıyla canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşma öncesinde iki takım açısından da tur kadar ortaya konulacak performans önem taşıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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