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Spor

Galatasaray'da Torreira sevinci: Her maç oynadı, sezona çok iyi başladı

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Galatasaray'da Torreira sevinci: Her maç oynadı, sezona çok iyi başladı

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldıdı Lucas Torreira, sezona iyi başladı. Sarı-kırmızılıların bu sezon oynadığı 6 maçta da 11’de görev alan tecrübeli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Lucas Torreira performansıyla dikkat çekiyor. Uruguaylı futbolcunun sezona formda başlaması camianın yüzünü güldürdü.

Sarı-kırmızılıların bu sezon oynadığı 6 maça da 11’de başlayan deneyimli oyuncu, 520 dakika sahada kaldı. Başakşehir karşılaşmasında 1 gol 1 asistle oynayan Torreira, Çorum FK mücadelesinde de gol pası verdi.

Lucas Torreira, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Başlık ResmiLucas Torreira, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

YÜZDE 92 İSABETLİ PAS

TRT Spor'da yer alan habere göre; maç başına 66 defa topla buluşan Lucas Torreira, yüzde 92 isabetli pas oranıyla mücadele etti. Uruguaylı futbolcunun, rakip yarı sahadaki başarılı pas oranı ise yüzde 88 oldu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formasıyla 181 karşılaşmada 12 gol atan Uruguaylı oyuncu, takım arkadaşlarına 19 asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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