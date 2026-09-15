Bakırköy'de İETT otobüsü alev topuna döndü

İstanbul Bakırköy'de İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 GA 8534 plakalı otobüs, Bakırköy mevkisinde alev aldı. Durumu fark ederek otobüsü yan yola çeken ve otobüsteki yolcuları tahliye eden sürücü, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Bakırköyde İETT otobüsü alev topuna döndü

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede otobüsü saran alevlere müdahale etti.

Yangın sebebiyle yan yol bir süre araç trafiğine kapandı.

Bakırköyde İETT otobüsü alev topuna döndü

Yangın söndürüldü, otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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