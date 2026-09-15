“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasında tutuklanan Çağla Öz Tançalan’ın, bugün eşi olan “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan hakkında yıllar önce bir televizyon haberinde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. İkilinin aynı dönemde ceza davasında mağdur ve sanık olarak karşı karşıya geldiği, Tançalan’ın “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan kesinleşmiş hapis cezası aldığı ortaya çıkmıştı.

Van’daki gösterişli düğünlerinin ardından haklarında yürütülen soruşturmayla gündeme gelen Çağla Öz Tançalan ile Mehmet Fatih Tançalan’ın yaklaşık 10 yıl önceki geçmişine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren eski FOX Ana Haber görüntülerinde, Çağla Öz’e ait olduğu belirtilen röportajda Tançalan hakkında ağır iddiaların gündeme getirildiği görülüyor. Mahkeme kayıtları da ikilinin 2015’te yaşanan olaylar nedeniyle yıllar önce aynı ceza dosyasında karşı karşıya geldiğini doğruluyor.

Paylaşılan eski televizyon haberinde alt bantlarda “Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti”, “Taciz ettiği öğrencinin okulunu bastı” ve “Liseli kızın okulunu bastı, serbest kaldı” ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu kayıtların, bugün Mehmet Fatih Tançalan ile evli olan Çağla Öz’ün yıllar önce yaşadığı süreçle bağlantılı olduğu öğrenildi. Aynı dönem basına yansıyan haberlerde Öz’ün annesinin polise başvurduğu ve kızının Tançalan’ın etkisi altında olduğunu ileri sürdüğü aktarılmıştı.

Çağla Öz’ün yıllar önce Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı

ANNESİ POLİSE BAŞVURMUŞTU

21 Mart 2016 tarihinde, Çağla Öz’ün annesi Nilgün Ö.’nün İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne başvurarak Mehmet F.T. hakkında şikâyetçi olduğu belirtildi. Anne, kızının söz konusu kişinin etkisi altında kaldığını ileri sürerek yardım istemişti.

Yaklaşık 10 yıl sonra ortaya çıkan mahkeme kayıtları ise olayın yargıya da taşındığını gösterdi. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Çağla Öz “katılan mağdur”, Mehmet Fatih Tançalan ise sanık sıfatıyla yer aldı. Dosyaya konu olayların 2015 yılında gerçekleştiği, soruşturmanın ardından 2016’da dava açıldığı belirtildi.

Çağla Öz’ün yıllar önce Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı

ÇAĞLA ÖZ’ÜN İFADESİNDEKİ İDDİALAR

Basına yansıyan gerekçeli karar ayrıntılarına göre Çağla Öz, o dönem Tançalan’ın kendisine baskı uyguladığını, silah gösterdiğini ve görüntülerini çektiğini öne sürdü. Tançalan ise suçlamaları kabul etmedi; Öz ile sevgili olduklarını ancak isnat edilen eylemleri gerçekleştirmediğini savundu.

Mahkeme Tançalan’ı Öz’ün bütün iddialarından mahkûm etmedi; karar, Türk Ceza Kanunu’nun 104’üncü maddesinde düzenlenen “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu üzerinden verildi.

Çağla Öz’ün yıllar önce Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı

3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, 14 Şubat 2018’de Tançalan’a önce 3 yıl hapis cezası verdi. Eylemin farklı zamanlarda birden fazla kez işlendiği gerekçesiyle ceza artırıldı, ardından takdiri indirim uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 güne düşürüldü. Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinin 8 Aralık 2020 tarihli kararıyla kesinleşti.

Böylece yıllar önce aynı dosyada mağdur ve sanık olarak karşı karşıya gelen Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan, 2026 yılında yeniden bir araya gelerek evlendi. Çiftin Van’da düzenlenen ve yüksek miktardaki altınlarla gündeme gelen düğünü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Çağla Öz’ün yıllar önce Vanlı Kara Haydar hakkında yaptığı açıklamalar ortaya çıktı

İKİSİ DE AYNI SORUŞTURMADA TUTUKLANDI

Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü son soruşturmada Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandı. Ardından hakkında işlem yapılan Çağla Öz Tançalan da İstanbul’da gözaltına alınarak Van’a götürüldü.

Çağla Öz Tançalan, 14 Eylül’de çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince aynı suç kapsamında tutuklandı. Soruşturmada Tançalan’ın yakını M.S.T. de tutuklanırken, Çağla Öz’ün annesi N.O. ile altınların bulunduğu evin sahibi S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 10 yıl önceki televizyon görüntülerinin yeniden ortaya çıkmasıyla, bugün evli olan çiftin geçmişte mahkemeye kadar uzanan ilişkisi bir kez daha gündeme geldi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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