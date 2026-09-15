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Spor

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı, 38 yaşında futbolu bıraktı

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Galatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı, 38 yaşında futbolu bıraktı

Son olarak TFF 3'üncü Lig ekibi Altay'da mücadele eden Ceyhun Gülselam, yeni sezon öncesi sözleşme yenilemeyerek, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Gülselam, "Çocukken başlayan ve hayatımın büyük bölümüne eşlik eden futbol yolculuğumun bugün sonuna geldim" açıklamasını yaptı.

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Futbol kariyerine Bayern Münih altyapısında başlayan Ceyhun Gülselam, profesyonel olarak Unterhaching, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Kardemir Karabükspor, Ankaraspor, Alanyaspor ve Altay’da top koşturdu. Son olarak Altay’da oynayan 38 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesinde sözleşmesini yenilemedi.

Gülselam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Ceyhun Gülselam
Başlık ResmiCeyhun Gülselam

"KRAMPONLARIMI BIRAKMA ZAMANI"

Sosyal medya hesabından "emeklilik" kararını açıklayan duyuran Ceyhun Gülselam, şu ifadeleri kullandı:
"Bir futbolcunun hayatı boyunca birçok forma değişiyor. Şehirler, statlar, takım arkadaşları, teknik direktörler, tribünler değişiyor ama insanın geriye bıraktığı şey yalnızca oynadığı maçlar olmuyor. Çocukken başlayan ve hayatımın büyük bölümüne eşlik eden futbol yolculuğumun bugün sonuna geldim.

Bayern Münih Akademisi’nde başlayan bu hikaye; Unterhaching’den Trabzonspor’a, Galatasaray’a, Kayserispor’dan Hannover96’ya, Karabükspor’dan Osmanlıspor’a, Alanyaspor’dan Altay’a uzandı. Milli formayı taşımanın gururunu yaşadım. Kazandım, kaybettim, sevindim, üzüldüm. Bazen çok güzel günlerden, bazen de insanı büyüten zor zamanlardan geçtim.

Deneyimli orta saha, son olarak Altay forması giydi.
Başlık ResmiDeneyimli orta saha, son olarak Altay forması giydi.

Ama bütün bu yolculuk boyunca benim için değişmeyen bir şey vardı. Taşıdığım formaya, birlikte mücadele ettiğim insanlara ve yaptığım işe duyduğum sevgi ve saygı.

Futbol bana yalnızca bir meslek vermedi. Bana dostluklar, hatıralar, şehirler, ülkeler ve hayatım boyunca yanımda taşıyacağım insanlar bıraktı.

Ben futbolun bana verdiği her şeyi büyük bir şükürle yanıma alıyorum. Eğer bu uzun yolculukta birilerinin hayatında güzel bir iz bırakabildiysem, benim için en büyük başarı da budur. Birlikte oynadığım takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına, tribünlerde sesini duyduğum taraftarlara, tüm camialara ve yolumun kesiştiği herkese tüm kalbimle teşekkür ederim.

En büyük teşekkür, bütün bu yıllar boyunca yanımda yürüyen aileme. Şimdi çocukluğumdan beri giydiğim kramponlarımı, güzel hatıralarla olduğu yerde bırakma zamanı. Her şey için teşekkür ederim."

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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