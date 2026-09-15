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Silivri açıklarında ceset bulunmuştu: "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kaptanına ait çıktı

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Silivri açıklarında ceset bulunmuştu:

Dün Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin, 2 Eylül'de batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

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Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında, 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında denizde bulunan erkek cesedinin "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

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NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

Silivri açıklarında ceset bulunmuştu: Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanına ait çıktı
Başlık ResmiSilivri açıklarında ceset bulunmuştu: Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanına ait çıktı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"2 Eylül'de Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan 'M/T Alsu' ile 'Tuğberk İmamoğlu' isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlanmıştır."

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtilmişti.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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