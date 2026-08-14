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MEB firmaları uyardı: Bakanlığın adını kullanıp para istiyorlar

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MEB firmaları uyardı: Bakanlığın adını kullanıp para istiyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı, bazı kişi ve firmaların Bakanlık yöneticilerinin adını kullanarak iş yapan şirketlerden çeşitli gerekçelerle para talep ettiğini açıkladı. MEB, bu tür taleplere itibar edilmemesi ve kişisel ya da kurumsal bilgilerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, son günlerde bazı firma ve şahıslarca Bakanlık birimleri ve birim amirlerinin adları kullanılmak suretiyle Bakanlığa iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmalara ait bilgilerin EKAP üzerinden tespit edilerek, bu firmaların telefonla aranarak veya farklı yollarla irtibata geçilerek çeşitli gerekçelerle kendilerinden para talep edildiği yönünde şikayetler üzerine açıklama yaptı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bilinmelidir ki Bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın ve firmalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına Bakanlığımızın veya yöneticilerimizin adı kullanılarak yapılan bu tür asılsız ve kanun dışı taleplere kesinlikle itibar edilmemesi, herhangi bir ödeme yapılmaması, kişisel veya kurumsal bilgilerin paylaşılmaması önemle rica olunur. Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili hukuki süreçler başlatılmış olup, sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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