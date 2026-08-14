Türkiye'de siyaset sahnesine 25 yıl önce çıkan AK Parti, hizmetle geçen çeyrek asrı geride bıraktı. AK Parti'nin 25. yılını kutlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, kuruluş yıldönümünün kutlanacağı alana çelenk gönderdi. Çelenkte yer verilen detaylar gözden kaçmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek miting için özel çelenk gönderdi.

Bahçeli'den AK Parti'ye 25. yıl hediyesi! Miting alanına gönderdi

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü bugün Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek büyük bir mitingle kutlanacak. AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek özel programla kutlayacak. Programın sloganı "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" olarak belirlendi.

Bahçeli'den AK Parti'ye 25. yıl hediyesi! Miting alanına gönderdi

ÇELENKTEKİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel mitinge çelenk gönderdi. Bahçeli’nin gönderdiği çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle hazırlandı. Çelengin alt bölümünde ise beyaz ve turuncu karanfiller kullanılarak ‘25’ yazısı oluşturuldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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