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Özlem Gültekin'in ölümünde dikkat çeken detay! Erhan Çelik'in eşi göz yaşları ile defnedildi

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Özlem Gültekin'in ölümünde dikkat çeken detay! Erhan Çelik'in eşi göz yaşları ile defnedildi

Ünlü haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin, kliniğinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Gültekin’in cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

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2019 yılında spiker Erhan Çelik ile evlenen ve şu anda boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, bu sabah hayatını kaybetti.

Özlem Gültekin'in ölümünde dikkat çeken detay! Erhan Çelik'in eşi göz yaşları ile defnedildi
Başlık ResmiÖzlem Gültekin'in ölümünde dikkat çeken detay! Erhan Çelik'in eşi göz yaşları ile defnedildi

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

48 yaşındaki Özlem Gültekin’in kliniğinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Bir çocuk annesi Gültekin’in acı haberi, sosyal medya hesabından duyuruldu.

Özlem Gültekin'in ölümünde dikkat çeken detay! Erhan Çelik'in eşi göz yaşları ile defnedildi
Başlık ResmiÖzlem Gültekin'in ölümünde dikkat çeken detay! Erhan Çelik'in eşi göz yaşları ile defnedildi

ÖZLEM GÜLTEKİN DEFNEDİLDİ

Op. Dr. Özlem Gültekin’in cenazesi, İzmir Karşıyaka’da bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’ne getirildi. Gültekin’in cenazesi, burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Özlem Gültekin kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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