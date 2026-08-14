Meclis aritmetiği, istifa ve transfer hamleleriyle bir kez daha sil baştan şekillendi. 592 milletvekilinin bulunduğu Meclis’te AK Parti 277 vekille ilk sıradaki yerini korurken, ikinci sıradaki Yeni Parti 91 milletvekiliyle AK Parti’nin 186 vekil gerisinde kaldı.

TBMM’de milletvekillerinin parti dağılımında yeni tablo ortaya çıktı. Meclis'in internet sitesinde yer alan "28. Dönem Milletvekilleri Sandalye Dağılımı" bölümü son istifalarla yeniden güncellendi.

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İyi Parti'den istifa etti.

Meclis'te sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin yeni milletvekili sayıları... Aradaki fark dikkat çekti

DENGELERİ DEĞİŞTİREN İSTİFALAR

Bilici'nin istifasının ardından Yeni Yol Partisi, TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybederek 19 milletvekiline düştü. CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılması üzerine Yeni Yol Partisi yeniden grup kurma yeterliliğine ulaştı.

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Güncellemenin ardından İyi Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye, CHP'nin milletvekili sayısı 44'e düştü, bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 13'e yükseldi.

Meclis'te sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin yeni milletvekili sayıları... Aradaki fark dikkat çekti

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Parti Adı Sandalye Sayısı Adalet ve Kalkınma Partisi 277 Yeni Parti 91 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 56 Milliyetçi Hareket Partisi 46 Cumhuriyet Halk Partisi 44 İYİ Parti 27 Yeni Yol Partisi 20 Bağımsız 13 Yeniden Refah Partisi 4 Hür Dava Partisi 4 Türkiye İşçi Partisi 3 Demokratik Bölgeler Partisi 2 Emek Partisi 2 Saadet Partisi 1 Demokratik Sol Parti 1 Demokrat Parti 1 Toplam 592

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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