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Meclis'te sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin yeni milletvekili sayıları... Aradaki fark dikkat çekti

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Meclis'te sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin yeni milletvekili sayıları... Aradaki fark dikkat çekti

Meclis aritmetiği, istifa ve transfer hamleleriyle bir kez daha sil baştan şekillendi. 592 milletvekilinin bulunduğu Meclis’te AK Parti 277 vekille ilk sıradaki yerini korurken, ikinci sıradaki Yeni Parti 91 milletvekiliyle AK Parti’nin 186 vekil gerisinde kaldı.

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TBMM’de milletvekillerinin parti dağılımında yeni tablo ortaya çıktı. Meclis'in internet sitesinde yer alan "28. Dönem Milletvekilleri Sandalye Dağılımı" bölümü son istifalarla yeniden güncellendi.

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İyi Parti'den istifa etti.

Meclis'te sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin yeni milletvekili sayıları... Aradaki fark dikkat çekti
Başlık ResmiMeclis'te sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin yeni milletvekili sayıları... Aradaki fark dikkat çekti

DENGELERİ DEĞİŞTİREN İSTİFALAR

Bilici'nin istifasının ardından Yeni Yol Partisi, TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybederek 19 milletvekiline düştü. CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılması üzerine Yeni Yol Partisi yeniden grup kurma yeterliliğine ulaştı.

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Güncellemenin ardından İyi Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye, CHP'nin milletvekili sayısı 44'e düştü, bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 13'e yükseldi.

Meclis'te sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin yeni milletvekili sayıları... Aradaki fark dikkat çekti
Başlık ResmiMeclis'te sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin yeni milletvekili sayıları... Aradaki fark dikkat çekti

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Parti AdıSandalye Sayısı
Adalet ve Kalkınma Partisi277
Yeni Parti91
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi56
Milliyetçi Hareket Partisi46
Cumhuriyet Halk Partisi44
İYİ Parti27
Yeni Yol Partisi20
Bağımsız13
Yeniden Refah Partisi4
Hür Dava Partisi4
Türkiye İşçi Partisi3
Demokratik Bölgeler Partisi2
Emek Partisi2
Saadet Partisi1
Demokratik Sol Parti1
Demokrat Parti1
Toplam592
Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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