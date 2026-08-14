'Trump’ın danışmanıyım' diyerek vize tuzağı kurmuş! Türk vatandaşı Göğebakan ABD’de yakalandı

ABD'de kendisini yıllarca 'ABD Başkanı Trump'ın siyasi danışmanı' olarak tanıtan Türk vatandaşı Melih Göğebakan, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) ve ABD Gizli Servisi'nin ortak operasyonuyla yakalandı. Göğebakan’ın, vize süresinin 2019'da dolmasına rağmen ülkede kalmaya devam ettiği ve yatırımcı vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarını dolandırdığı iddia ediliyor.

Turkiye Today'in haberine göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) ve ABD Gizli Servisi'nin 28 Temmuz'da gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucunda, yıllarca kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi danışmanı olarak tanıtan Türk vatandaşı Melih Göğebakan gözaltına alındı.

7 YILDIR ÜLKEDE KAÇAK OLARAK KALIYOR

Beyaz Saray'dan bir yetkilinin aktardığına göre, 11 Haziran 2019'da ABD'ye yasal olarak giriş yapan Melih Göğebakan'ın 10 Aralık 2019'a kadar ülkede kalmasına izin verildi. Ancak bu tarihte ülkeyi terk etmeyen Göğebakan'ın yaklaşık 7 yıldır ABD yasalarını ihlal ederek ülkede kaldığı ortaya çıktı.

Melih Göğebakan, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta, Beyaz Saray önünde ziyaretçi rozeti takarak poz veriyor. (Fotoğraf: Facebook)

Türkiye Today’in haberinde ise, Göğebakan’ın sosyal medya paylaşımlarının bu durumla çeliştiğine dikkat çekildi. Göğebakan’ın Facebook hesabında paylaştığı fotoğraflarda Beyaz Saray yerleşkesinde, ziyaretçi veya basın kartını andıran bir erişim kartıyla görüntülendiği belirtildi.

'TRUMP YÖNETİMİ ADINA ÇALIŞIYORUM' İDDİASI

Göğebakan ayrıca yaptığı paylaşımlarda, Beyaz Saray’da birkaç gün boyunca Trump yönetimi adına çalıştığını öne sürdü. Trump’ın basın toplantısına hazırlandığını belirten Göğebakan, paylaşımlarında Beyaz Saray ve Donald Trump’ın resmi hesaplarını da etiketledi.

Türkiye Today, Göğebakan’ın yasal statüsünün bulunmadığı dönemde Beyaz Saray’a nasıl girdiğini ve kullandığı erişim kartlarının yetkililer tarafından incelenip incelenmediğini Beyaz Saray’a sordu. Ancak haber yayımlandığı sırada bu sorulara herhangi bir cevap verilmedi.

Trump’ın danışmanıyım diyerek vize tuzağı kurmuş! Türk vatandaşı Göğebakan ABD’de yakalandı

YATIRIMCI VİZESİ ALMAK İSTEYEN TÜRK VATANDAŞLARINI DOLANDIRMIŞ

Türkiye Today'in haberine göre Göğebakan, söz konusu görüntüleri Türk vatandaşlarını da etkilemek için kullandı. Kendini ABD'de nüfuz sahibi bir yetkili olarak tanıtan Göğebakan'ın, E-2 yatırımcı vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarından kişi başı 3 bin dolar aldığı öne sürüldü. Ancak söz konusu başvuruların yapılmadığı belirtildi. Mağdurların hem Türkiye’de hem de ABD’de hukuki yollara başvurmaya hazırlandığı bildirildi. Öte yandan Göğebakan'ın güven kazanmak için resmi görünümlü belgeler, siyasetçiler ve diplomatlarla çekilmiş fotoğraflar da kullandığı iddia edildi.

Trump’ın danışmanıyım diyerek vize tuzağı kurmuş! Türk vatandaşı Göğebakan ABD’de yakalandı

ICE GÖZETİMİNDE TUTULACAK

Göğebakan'ın 'Başkan Trump'ın siyasi danışmanı olduğu' iddialarını doğrulamayan Beyaz Saray yetkilisi, şüpheli Türk vatandaşının sınır dışı edilme süreci tamamlanana kadar ICE gözetiminde tutulacağını açıkladı.

Göğebakan hakkında henüz kamuoyuna açıklanmış bir dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı suçlaması bulunmuyor. ABD makamlarının, göçmenlik ihlalinin yanı sıra kendisini kamu görevlisi gibi göstermesine ilişkin iddiaları da inceleyip incelemediği ise soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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