Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu. Açıklanan hakem kadrosuyla beraber ''Fedayi San nereli, Türk mü, hangi maçları yönetti?'' soruları gündeme geldi. RAMS Park'ta bu akşam saat 21.30'da başlayacak mücadelede Batuhan Kolak orta hakem olarak görev yaparken, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Fedayi San görev yapacak. San'a AVAR görevinde Mehmet Salih Mazlum eşlik edecek.

Hakemlik kariyerinde uzun yıllardır görev yapan Fedayi San'ın Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasında VAR koltuğuna oturacağının açıklanmasının ardından futbolseverler "Fedayi San nereli, Türk mü, hangi maçları yönetti?'' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Fedayi San'ın kariyeri ve yönettiği maçlar...

Fedayi San nereli, Türk mü, hangi maçları yönetti? Galatasaray-Çorum FK maçının VAR hakemi oldu

FEDAYİ SAN NERELİ, TÜRK MÜ?

Fedayi San, 11 Kasım 1982 tarihinde İsviçre'nin Brugg şehrinde dünyaya geldi. İsviçre'de doğup büyüyen San'ın ailesi ise Türk kökenli.

Hakemlik kariyerine İsviçre'de başlayan Fedayi San, ülke futbolunda alt liglerden üst seviyeye kadar yükseldi. 2013 yılından itibaren İsviçre Süper Ligi'nde hakem olarak görev yapan San, uluslararası alanda VAR görevleriyle tanındı.

Fedayi San nereli, Türk mü, hangi maçları yönetti? Galatasaray-Çorum FK maçının VAR hakemi oldu

FEDAYİ SAN KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 1982 doğumlu olan Fedayi San 43 yaşındadır. Hakemliğe erken yaşlarda başlayan San, yaklaşık 20 yılı aşkın süredir profesyonel futbolun farklı seviyelerinde görev yapıyor.

Fedayi San nereli, Türk mü, hangi maçları yönetti? Galatasaray-Çorum FK maçının VAR hakemi oldu

FEDAYİ SAN HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Fedayi San kariyerinde İsviçre Süper Ligi'nde 246 maçta görev aldı. Ayrıca İsviçre Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve UEFA Konferans Ligi elemelerinde de görev yaptı.

2018-2019 İsviçre Kupası finalinde FC Basel-FC Thun karşılaşmasını yönetti. VAR hakemi olarak 2023 FIFA U17 ve U20 Dünya Kupaları ile EURO 2024'te görev alan San, 2024 UEFA Süper Kupa'da da yardımcı VAR olarak görev yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası için de VAR hakemi olarak seçildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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