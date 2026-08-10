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Alejandro Hernandez nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hakemi oldu!

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Alejandro Hernandez nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hakemi oldu!
Fotoğraf Başlığı Alejandro Hernandez nereli, hangi maçları yönetti?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin play-off turuna yükselme mücadelesinde düdük İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in olacak. İşte Alejandro Hernandez'in yönettiği maçlar...

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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 2-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında görev yapacak Hernandez'in kariyeri ve daha önce yönettiği maçlar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Alejandro Hernandez nereli, hangi maçları yönetti?

Alejandro Hernandez nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hakemi oldu!
Başlık ResmiAlejandro Hernandez nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hakemi oldu!

ALEJANDRO HERNANDEZ NERELİ?

Alejandro Hernandez, İspanya'nın Lanzarote bölgesinde bulunan Arrecife kentinde doğdu. 10 Kasım 1982 doğumlu olan Hernandez, İspanya futbolunun üst düzey hakemleri arasında.

Alejandro Hernandez nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hakemi oldu!
Başlık ResmiAlejandro Hernandez nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hakemi oldu!

ALEJANDRO HERNANDEZ HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Alejandro Hernandez LaLiga'da 255, LaLiga 2'de 102, Kral Kupası'nda ise 39 maç yönetti.

Uluslararası arenada da önemli deneyime sahip olan Hernandez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9 karşılaşmada hakem olarak görev yaptı.

Alejandro Hernandez nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hakemi oldu!
Başlık ResmiAlejandro Hernandez nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hakemi oldu!

ALEJANDRO HERNANDEZ'İN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Hernandez'in yönettiği Fenerbahçe maçlarından biri, 30 Eylül 2021'de Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu karşılaşmasıydı. Maç 3-0'lık sonuçla Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle sonlanmıştı.

Hernandez Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde de görev yaptı. 6 Mart 2025'te oynanan eşleşmenin ilk maçında düdük İspanyol hakemdeydi. Bu maç da 3-1'lik sonuçla Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle sonlanmıştı.

Alejandro Hernandez nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hakemi oldu!
Başlık ResmiAlejandro Hernandez nereli, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hakemi oldu!

ALEJANDRO HERNANDEZ'İN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

İspanyol hakemin yönettiği maçlardan biri 15 Şubat 2024'te Galatasaray ile Sparta Prag arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynandı. Maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City ile oynadığı deplasman mücadelesinde 28 Ocak 2026'da Alejandro Hernandez görev yaptı. Bu maçı da 2-0'lık üstünlükle Manchester City kazanmıştı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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