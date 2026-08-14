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Taciz dayağı yiyen CHP'li Ahmet Baran Yazgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Bana ilaç verildi

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darp edildiği olayla ilgili ilk ifadesi ortaya çıktı. Kendisine iftira atıldığını söyleyen Yazgan "Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum." dedi.

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, katıldığı bir doğum günü kutlamasının sonrasında T.A.’nın evinde alkol almış ve evdeki kişilerle tartışma yaşamıştı.

Yazgan'ın evdeki T.A.'ya cinsel taciz girişiminde bulunduğu, ardından evdeki kişilere küfürler ettiği ve saldırdığı öne sürülürken, evdeki kişilerin CHP'li vekil Yazgan'ı darp ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Darp edilen CHPli Ahmet Baran Yazganın ifadesi ortaya çıktı: Bana ilaç verildi
Başlık ResmiDarp edilen CHPli Ahmet Baran Yazganın ifadesi ortaya çıktı: Bana ilaç verildi

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın sonrasında gözaltına alınan 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin sonrasında adli kontrol koşuluyla serbest bırakılırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yazgan hakkında 'cinsel taciz' suçlaması ile re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Görüntülerin sonrasında ilk aşamada savunması alınmak amacıyla CHP Genel Merkezi'ne çağrılan Yazgan, ardından savunması alınmadan tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Sevk sonrası açıklamalarda bulunan Yazgan, kendisine komplo kurulduğunu ve ilaç içirildiğini öne sürerek gazeteci Talat Atilla'ya şunları söyledi:

Ahmet Baran Yazgan
Başlık ResmiAhmet Baran Yazgan

"BANA İLAÇ VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum.

Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim. Bunun iki yönlü bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hem beni CHP’den koparmak hem de Yeni Parti'ye yönlendirmek amacıyla yapıldı.

Ben burada mağdurum. CHP’nin de mağdur olan milletvekilini koruması gerektiğine inanıyorum. Yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı açıklamamı ve elimdeki bilgileri savcılığa vereceğim.”

YAZGAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma çerçevesinde, Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ile yaşadığı olaya ilişkin ifade veren şüpheli/müşteki T.A.’nın emniyet ve savcılık birimlerindeki tutanaklarına ulaşıldı. T.A., ifadesinde meydana gelen olaylar silsilesini ayrıntılarıyla anlatarak Ahmet Baran Yazgan’dan şikayetçi olduğunu söyledi.

BAKMADAN GEÇME
CHP
GÜNDEM

CHP'li Ahmet Baran Yazgan'ı darbeden kişinin ifadesi ortaya çıktı

T.A., ifadesinde Ahmet Baran Yazgan ile yaklaşık 3-4 sene öncesine dayanan bir tanışıklıkları olduğunu ve geçmişte 6 ay kadar sevgili olmalarının ardından dostça ayrıldıklarını belirtti. Olay günü kızı ve arkadaşları B. ve N. ile beraber bir restoranda doğum gününü kutladıklarını söyleyen T.A., mekândan ayrılırken denk geldikleri Ahmet Baran Yazgan’ı eve davet ettiklerini kaydetti.

"İZNİM OLMADAN FİZİKİ TEMASTA BULUNDU"

İfadedeki iddialara göre; eve geçilmesinin sonrasında gruptakilerle beraber balkonda sohbet edildi. Fakat T.A., ilerleyen saatlerde alkolün de etkisiyle Ahmet Baran Yazgan’ın lavaboda ve arkadaş grubunun yanında rızası olmadan kendisine fiziki temasta bulunduğunu, öpmeye çalıştığını iddia etti.

İfadenin devamında T.A., durumu fark edince rahatsız olarak arkadaşlarından Yazgan'ı alıp gitmelerini istediğini söyledi. Mutfakta yaşanan gerginlik esnasında Ahmet Baran Yazgan'ın hakaretler ettiğini, masadaki cam bardakları kırıp gruptakilere attığını öne sürdü.

Darp edilen CHPli Ahmet Baran Yazganın ifadesi ortaya çıktı: Bana ilaç verildi
Başlık ResmiDarp edilen CHPli Ahmet Baran Yazganın ifadesi ortaya çıktı: Bana ilaç verildi

T.A., evden çıkmak istemeyen milletvekilini ikna etmek ve elinde delil olmasını sağlamak için cep telefonuyla video kaydı almaya başladığını söyledi. Yaşanan arbede sonrasında eve çağrılan şoför ve korumaların şahsı evden çıkarmaya çalıştığı esnada polislere haber verildi.

"YUMRUK VE TOKAT ATTI"

Olay yerine polis güçlerinin gelmesinin sonrasında Ahmet Baran Yazgan’ın milletvekili kimliğini gösterip dışarı yöneldiğini kaydeden T.A., koridorda ve asansör önünde yaşanan tartışma esnasında şahsın kendisine yumruk ve tokat attığını, aldığı darbeler neticesinde burnunun kanadığını ve yere düştüğünü aktardı.

Soruşturma tutanağına giren beyanında T.A., olay anında çektiği video görüntülerini polislere verdiğini ve sosyal medyaya sızdırılmasıyla bir alakasının olmadığını ifade etti. T.A., ifadesini şu sözlerle bitirdi:

"Ben kendimin ve kızımın can güvenliğinden endişe etmekteyim. Bana hakaret eden, istemediğim halde bana dokunup cinsel saldırıda ve cinsel tacizde bulunan, beni darp eden, beni tehdit eden, evimden çık dediğim halde çıkmayan Ahmet Baran Yazgan'dan şikayetçiyim."

BAKMADAN GEÇME
CHP
GÜNDEM

CHP'li Ahmet Baran Yazgan'a dayak! Taciz iddiasıyla dövülen Yazgan'ın görüntüleri çıktı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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