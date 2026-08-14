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3. Sayfa

7 parçaya bölüp 10 yıl dondurucuda sakladılar! Sır perdesi aralandı, 3 ilde şafak baskını yapıldı

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Kırıkkale'de cesedi 10 yıldır bir evin dondurucusunda saklandığı anlaşılan ve 2014'ten beri kayıp olan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetinde kritik bir gelişme yaşandı. Yürütülen teknik incelemeler sonucu cinayetle bağlantılı 17 kişi, 12 yıl sonra tespit edildi. Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı. Bakan Gürlek, diğer bir faili meçhul Emrah Daşdemir cinayetiyle ilgili olarak da 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gürlek, "4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı." dedi.

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Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, yapılan inceleme ve kriminal çalışmalar neticesinde derin dondurucu içerisinde yaklaşık 10 yıldır muhafaza edildiği değerlendirilen ve 7 parçaya ayrılmış halde bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetine ilişkin, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı çalışma yürüttü.

98 KİŞİ İFADE VERDİ

Bu kapsamda 98 kişinin ifadesine başvurularak 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Olay yeri ve çevresine ilişkin ayrıntılı teknik incelemeler yapılarak, şüphelilere ait GSM hatları üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirildi, plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtları incelendi.

Temin edilebilen kamera görüntüleri değerlendirilerek, araç kiralama şirketlerinden otopark görevlilerine kadar çok sayıda kişi ve kurumdan bilgi temin edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve yapılan analizler sonucunda, maktulün öldürülmesi olayına iştirak ettikleri değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay tarihinden yaklaşık 12 yıl sonra bugün sabah saatlerinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından çok sayıda polisin katılımıyla Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı. Soruşturmanın tüm yönleriyle ve en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmek suretiyle büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde sürdürüldüğü belirtildi.

"30 DOSYADA 35 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET AYDINLATILDI"

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dört ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı." bilgisini verdi.

Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki ayrı cinayet dosyasında bu sabah önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bakan Gürlek şunları kaydetti:

"Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, 2014 yılında Kırıkkale’de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi. 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı."

Bakan Gürlek, diğer bir faili meçhul cinayet olan 2018 yılında Ankara Kızılcahamam'daki Emrah Daşdemir cinayetiyle ilgili olarak ise "HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik bu sabah gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, "Bu dosyaların yeniden ele alınmasında büyük bir titizlikle çalışan Kırıkkale ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğümüze, Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığımıza ve süreçte emeği bulunan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye; faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

KIRIKKALE'DEKİ DONDURUCU CİNAYETİ

Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 16 Mayıs 2025'te 3 katlı apartmanın son katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.V'yi aramış, telefonu açan M.V'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söylemişti. Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girmiş, evde yaptığı incelemede, buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulmuştu.

Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlenmiş, evde satır ele geçirilmişti. Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cesedin, 2014'te kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan ölen kiracı M.V'nin kocası S.V, kızı S.V, oğlu H.V. ile yeğeni K.G, sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kırıkkale
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