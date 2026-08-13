Tatil cenneti Bodrum'da satışa çıkarılan konağın fiyatını görenler inanamadı. İçinde yok yok olan konağa sahip olmak isteyenlerin 485 milyon lirayı gözden çıkarması gerekecek.

Tatil cenneti Bodrum'da satışa çıkan konağın fiyatı dudak uçuklattı.

Bu parayı kim verecek? Bodrum'daki satılık konağın fiyatı şaşkına çevirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 milyon 240 bin dolara (yaklaşık 500 milyon TL) satışa sunulan konak görenleri şaşkına çeviriyor. Yalıkavak Koyu’nda Antik Sandıma Köyü’ne yakın olan konak, kentin en pahalı yapıları arasında bulunuyor.

Bu parayı kim verecek? Bodrum'daki satılık konağın fiyatı şaşkına çevirdi

İÇİNDE YOK YOK

Bu özel konağın içinde deyim yerindeyse yok yok. 13 bin 500 metrekare arazi üzerinde yer alan ve 270 derece kesintisiz deniz ve ada manzarası özelliğine sahip konakta şunlar yer alıyor:

Altı yatak odası, üç geniş salon, iki mutfak (servis asansörlü), dört şömine, yüzme havuzu, botanik peyzaj alanları, sauna ve hamam, bilardo odası, özel şarap mahzeni, artezyen su kuyusu, iki araçlık kapalı garaj ve geniş açık otopark.

Bu parayı kim verecek? Bodrum'daki satılık konağın fiyatı şaşkına çevirdi

MİSAFİR EVLERİ BİLE KOCAMAN

Konağın yer aldığı arazi içerisinde iki bağımsız misafir evi yer alıyor. Evlerden birinin 258, diğerinin 104 metrekare olduğu bildirildi.

Bölgede gayrimenkullerin fiyatları döviz cinsi üzerinden hesaplanıyor. Dolar ve euro, Türk lirası karşısında değer kazandığında evlerin fiyatları da yükseliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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