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Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine beklemediği tepki! "Sana bir çakarım gidersin"

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Yıldız Tilbe, Çeşme konserinin ardından bir güvenlik görevlisiyle gerilim yaşadı. Kendisinin çok yakınından bağırıldığını söyleyen Tilbe, görevliye dönerek "Sana bir çakarım gidersin." sözleriyle tepki gösterdi. Tilbe'nin bu davranışı sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Çeşme’de verdiği konser sonrası yaşanan bir olay nedeniyle gündeme geldi. Konserin ardından bir güvenlik görevlisinin kendisinin çok yakınından bağırdığını söyleyen Tilbe duruma sert tepki gösterdi. Tilbe’nin görevliye söylediği sözler ise dikkat çekti.

Yıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine beklemediği tepki! "Sana bir çakarım gidersin"
Başlık ResmiYıldız Tilbe’den güvenlik görevlisine beklemediği tepki! "Sana bir çakarım gidersin"

“SANA BİR ÇAKARIM, GİDERSİN”

Yıldız Tilbe, güvenlik görevlisine yönelik tepkisinde "Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten" ifadelerini kullandı.

Sonrasında "Hadi iyi geceler" diyerek aracına binen Tilbe’nin konser sonrasında yaşadığı bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar sanatçının görevliye sert çıkışını eleştirdi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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