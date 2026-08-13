İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin daha da artması için 30 bin ‘bahçe görevlisi’ alacaklarını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüştüğünü belirten Çiftçi “Bahçe görevlisi olarak istihdam edeceğiz. Valiliklerimiz bize taleplerini bildirdiler. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak. Hangi ile ne kadar kontenjan düştüğünü belirledik, 81 ile dağıtacağız. Okullarımızda istihdam edeceğiz” diye konuştu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki silahlı okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik önlemlerini artıran İçişleri Bakanlığı, yeni bir adım daha attı. Canlı yayında açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 30 bin kişi görevlendirileceğini, alımların İŞKUR üzerinden yapılacağını ve görevlilerin 81 ile dağıtılacağını açıkladı.

81 ile dağıtılacak! 30 bin kontenjan belirlendi, okullarda bahçe görevlisi dönemi, Bakan Çiftçi duyurdu

Çiftçi “Malum hem Şanlıurfa'daki hem de Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı olaylarından sonra biz İçişleri Bakanlığı olarak fiziki tedbirleri arttırma yolunda birtakım önlemleri aldık. Okullar kapanıncaya kadar 25 bin polis, bekçi ve güvenlik korucusu görevlendirmiştik. Fakat bunun sürdürülebilir olduğunu da değerlendirmiyoruz” dedi.

81 ile dağıtılacak! 30 bin kontenjan belirlendi, okullarda bahçe görevlisi dönemi, Bakan Çiftçi duyurdu

Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

Bununla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla da görüştüm. Mesela biz polislerde 12-36 çalışma sistemine geçmek istiyoruz. Tabi şimdi okullara 25 bin personel verirsek bizim bu sisteme geçme şansımız yok. Onun için konuyu Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza arz ettim. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüştük. 30 bin bahçe görevlisi diyoruz biz onlara. Bahçe görevlisi olarak istihdam edeceğiz. Valiliklerimiz bize taleplerini bildirdiler. Ne kadar ihtiyaç duydukları noktasında. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacak. Hangi ile ne kadar kontenjan düştüğünü belirledik, 81 ile dağıtacağız. Okullarımızda istihdam edeceğiz.

KAHRAMANMARAŞ’TA NE OLDU?

15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda bir öğretmen ile 11 öğrenci ve saldırgan hayatını kaybetti.

Öğrencinin polis başmüfettişi olan babasına ait 5 adet 9mm tabanca ve 7 adet şarjör ile saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Öğrencinin okul rehberlik servisiyle 32 kez görüşme yaptığı, kendisine zarar verme eğilimleri olduğu ve psikiyatri takibi önerildiği ancak ailesinin bu sağlık başvurularını gerçekleştirmediği belirlendi.

Baba Uğur Mersinli "olası kast" suçlamasıyla, anne Pınar Peyman Mersinli "taksirle ölüme neden olma suçundan" tutuklandı.

ŞANLIURFA’DA NE OLDU?

14 Nisan 2026 tarihinde Türkiye'nin Şanlıurfa ilinin Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul saldırısı gerçekleşti. Okulun eski öğrencisi Ömer Ket tarafından pompalı av tüfeği ile yapılan saldırıda toplam 16 kişi yaralandı. Saldırgan ise polisler tarafından etrafı sarılmasıyla intihar etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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