Putin ilk kez ayak bastı! Japonya'nın dibine kadar gitti, 80 yıllık kriz yeniden alevlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Japonya ile egemenlik anlaşmazlığı yaşanan Kuril Adaları'na ilk kez ziyaret gerçekleştirdi. Putin'in, İturup Adası'ndaki temaslarının ardından açıklama yapan Japonya Dışişleri Bakanlığı, adaların tarihi ve hukuki olarak kendi toprağı olduğunu belirterek Putin'in ziyaretini şiddetle protesto etti. Zengin kaynakları ve stratejik konumuyla öne çıkan adalar, iki ülke arasında resmi barış antlaşması imzalanmasının önündeki en büyük engel olmayı sürdürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın doğusunda bulunan ve Japonya'ya denizden komşu olan Kuril Adaları'nı ziyaret etti.

PUTİN ADADA İNCELEME YAPTI

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Kuril Adaları zincirinin parçası olan İturup Adası'na ziyaret gerçekleştirdi. Putin, burada bulunan balık işleme fabrikasında, Kuril Merkez Bölge Hastanesinde ve bir okulda incelemelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Kuril Adaları'na ziyaretinden kareler

PUTİN'İN KURİL ADALARI'NA İLK ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'e ziyaretinde, Sahalin Bölge Valisi Valeriy Limarenko eşlik etti. Bunun, Başkan Putin'in Kuril Adaları'na düzenlediği ilk ziyaret olduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Kuril Adaları'na ziyaretinden kareler

JAPONYA'DAN TEPKİ

Japonya Dışişleri Bakanlığının X'teki sosyal medya hesabından, Putin'in, Kuril Adaları'nı ziyaret etmesine ilişkin açıklama yapıldı. Kuril Adaları'nın "tarihsel olarak ve uluslararası hukuk uyarınca Japonya'nın toprağı olduğu" belirtilen açıklamada, Tokyo hükümetinin Putin'in söz konusu adalara ziyaretini "şiddetle protesto ettiği" ifade edildi.

KURİL ADALARI NEREDE VE NEDEN ÖNEMLİ?

Büyük Okyanus'un kuzeybatısında, Japonya'nın Hokkaido adası ile Rusya'nın Kamçatka Yarımadası arasında yaklaşık 1.300 kilometre boyunca bir yay gibi uzanan Kuril Adaları, 56 volkanik ada ve kayalıktan oluşan bir takımadadır. Ohotsk Denizi'ni Pasifik Okyanusu'ndan ayıran bu doğal set, coğrafi olarak zorlu iklim koşullarına sahip olsa da Asya-Pasifik haritasındaki stratejik konumu nedeniyle büyük bir jeopolitik ağırlığa sahiptir.

Rusya ve Japonya arasında gerginliğe yol açan Kuril Adaları'nın haritadaki konumu

Adaların uluslararası basında sıkça gündeme gelmesinin ve kritik bir öneme sahip olmasının temel sebebi, Rusya ile Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana süregelen egemenlik ihtilafıdır. Savaşın son günlerinde Sovyetler Birliği takımadaların tamamını kontrol altına almıştır, ancak Japonya, adalar zincirinin en güneyinde yer alan İturup, Kunaşir, Şikotan ve Habomai'yi kendi toprağı sayarak burayı "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırmaktadır.

İki ülke arasında on yıllardır çözülemeyen bu toprak anlaşmazlığı, tarafların günümüze kadar resmi bir barış antlaşması imzalamasını engelleyen en büyük diplomatik kriz konumundadır. Bu siyasi kördüğümün ardında bölgenin sunduğu eşsiz askeri ve ekonomik avantajlar yatmaktadır. Rusya açısından bu adalar, Ohotsk Denizi'ni adeta bir iç deniz haline getirerek Rus Pasifik Filosu'na kış aylarında bile Pasifik Okyanusu'na kesintisiz ve güvenli bir çıkış imkanı sağlamaktadır.

Diğer yandan, soğuk ve sıcak su akıntılarının kesişim noktasında bulunan Kuril Adaları, dünyanın en zengin balıkçılık sahalarından biri olmasının yanı sıra; petrol, doğal gaz ve havacılık sanayisinde kritik rol oynayan renyum gibi nadir mineraller açısından devasa bir rezerv alanıdır.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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