Kış öncesi Avrupa'da alarm! Doğal gaz depolarında tarihi düşüş

Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolarında gaz miktarı, 6 Ağustos itibarıyla rekor düşük seviyeye geriledi. Gazprom, mevcut durumun kış aylarında doğal gaz tedariki açısından ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Avrupa'nın doğal gaz depolarında dikkat çeken düşüş yaşandı.

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranlarına ilişkin veriler değerlendirildi. Açıklamada, Gas Infrastructure Europe verilerine göre depolara gaz enjeksiyonunun giderek daha zor hale geldiği belirtildi.

REKOR DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ

Şirket, depolardaki gaz seviyesinin önceki yıllarda 6 Ağustos tarihinde kaydedilen en düşük miktarların da altına indiğine dikkati çekti.

Gazprom açıklamasında, mevcut tablo nedeniyle özellikle soğuk hava döneminde Avrupa'daki tüketicilere doğal gaz tedarikinde sorun yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, yer altı depolarındaki gaz eksikliğinin Avrupa'nın kış aylarında güvenilir doğal gaz tedariki açısından ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.

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AVRUPA'NIN GAZ TEDARİKİNDE RUSYA ETKİSİ AZALDI

Rusya'nın Avrupa enerji piyasasındaki etkisi ise son yıllarda önemli ölçüde değişti. Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve enerji güzergahlarında yaşanan değişiklikler nedeniyle önceki dönemlere kıyasla ciddi oranda geriledi.

Avrupa ülkeleri, Rus gazına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla farklı tedarik kaynaklarına yönelirken, kıtanın doğal gaz depolarındaki mevcut seviyeler özellikle kış aylarına ilişkin enerji güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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