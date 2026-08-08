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Ümraniyespor-Mardin 1969 maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Trendyol 1. Lig)

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Ümraniyespor-Mardin 1969 maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Ümraniyespor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk puanlarını almak isteyen iki ekibin mücadelesi öncesinde maç saati, yayın kanalı ve şifresiz canlı izleme seçenekleri futbolseverlerin gündeminde.

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Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı devam ederken günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri İstanbul'da oynanacak. Ümraniyespor, ligin ilk haftasında Mardin 1969 Spor'u sahasında ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler "Ümraniyespor-Mardin 1969 maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nereden izlenir?" sorularına cevap arıyor.

ÜMRANİYESPOR-MARDİN 1969 MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor karşılaşması 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 1. hafta mücadelesine Ümraniye'deki Spoint Ümraniye Stadyumu ev sahipliği yapacak. Güncel yayın programına göre mücadele TRT Kurdi, beIN Sports ve tabii ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Ümraniyespor-Mardin 1969 maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Trendyol 1. Lig)
Başlık ResmiÜmraniyespor-Mardin 1969 maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Trendyol 1. Lig)

ÜMRANİYESPOR-MARDİN 1969 MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor maçını şifresiz izlemek isteyen futbolseverler TRT Kurdi'yi takip edebilecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT Kurdi ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in yeni sezonunda karşılaşmaların TRT kanalları ve tabii üzerinden şifresiz yayınlanmasına yönelik anlaşma da duyuruldu.

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Editör : İREM ÖZCAN
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