İran'dan 'anlaşma vakti geldi' mesajı: Savaşta galip durumdayız

ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran güçlü, birlik içinde ve savaşta galip olarak görülüyorken, anlaşma için en iyi zaman şimdi" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinde birlik, güç ve dayanışmanın hakim olduğunu ifade ederek, ABD ile anlaşmaya varmak için şu anın "en iyi zaman" olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Gazeteciler Günü" vesilesiyle İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ABD ile anlaşma ihtimalini değerlendiren İran Cumhurbaşkanı, "Eğer bir anlaşmaya varılmasından bahsediliyorsa bence şu an bir anlaşma için en uygun zaman çünkü ülkede birlik, güç ve dayanışma var. Bildiğim kadarıyla İran bu savaşta ve bu çatışmada galip ve güçlü olarak kabul ediliyor." dedi.

Savaşların tek başına anlaşmazlıkları çözemeyeceğini ifade eden Pezeşkiyan, hükümetinin haziran ayında ABD ile imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde barış arayışını sürdürmek istediğini dile getirdi.

ABD'nin İran için hala "güvenilmez" olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "ABD'nin oluşturduğu güvensizlik ortamından vazgeçmesi ve güvenin yeniden tesis edilebilmesi şartıyla, mutabakatı yaklaşımımızın temeli haline getirmekte kararlıyız." diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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