Forvet transferi için vites yükselten Fenerbahçe, Romelu Lukaku için Napoli ile temasa geçti. Sarı-lacivertli kulübün Romelu Lukaku'nun transferine ilişkin İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı iddia edildi.

Yeni sezon öncesi kadroda eksikleri gidermek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi.

Sarı-lacivertli kulübe yıldız golcü Romelu Lukaku'nun önerildiği iddia edildi.

Fenerbahçe görüşmelere başladı iddiası! Napoli ile Romelu Lukaku trafiği

YILLIK 10 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Fenerbahçe, Romelu Lukaku’nun menajeri Federico Pastorello ile görüştü.

Lukaku, yıllık 10 milyon euro net maaş talep etti. Oyuncu tarafı, Napoli ile görüşerek ayrılık şartlarını netleştirip Fenerbahçe’ye iletecek.

Fenerbahçe görüşmelere başladı iddiası! Napoli ile Romelu Lukaku trafiği

NAPOLİ İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sabuncuoğlu, İtalyan ekibi ile Fenerbahçe'nin yıldız forvetin transferi konusunda görüşmelere başladığını ifade etti.

Fenerbahçe görüşmelere başladı iddiası! Napoli ile Romelu Lukaku trafiği

GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKTI

Napoli'de geçen sezon uyluk ve kalça sakatlıklarıyla boğuşan 33 yaşındaki golcü, tüm kulvarlarda sadece 7 maçta forma giyebildi. Lukaku bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Lukaku ayrıca, Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele etti.

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