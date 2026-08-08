Kralın Kızı filmi bugün televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Fantastik macera türündeki filmin çekim yerleri oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Kralın Kızı nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Pierce Brosnan, Kaya Scodelario ve Benjamin Walker'ın başrollerini paylaştığı Kralın Kızı, bugün televizyonda yayınlanacak. XIV. Louis döneminde geçen fantastik hikayesiyle dikkat çeken film, Versailles Sarayı'nın da aralarında bulunduğu farklı mekanlarda çekildi.

KRALIN KIZI NEREDE ÇEKİLDİ?

Kralın Kızı filminin çekimleri ağırlıklı olarak Fransa ve Avustralya'da gerçekleştirildi. Çekimler Nisan 2014'te Fransa'da başlası. Yapım ekibi yaklaşık iki hafta boyunca Versailles'da çalıştıktan sonra çekimler Avustralya'nın Melbourne kentine taşındı. Çekimlerin Mayıs 2014'ün sonunda tamamlandığı biliniyor. Film daha sonra uzun bir post prodüksiyon ve dağıtım sürecinin ardından 21 Ocak 2022'de vizyona girdi.

Kralın Kızı nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? Kralın kızı filminin konusu

KRALIN KIZI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kralın Kızı filminin başrolünde ünlü oyuncu Pierce Brosnan, Fransa Kralı XIV. Louis karakteriyle yer alıyor. Kralın kızı Marie-Josephe'i Kaya Scodelario, denizci Yves De La Croix'yı ise Benjamin Walker canlandırıyor. Hikayede deniz kızı karakterini Fan Bingbing oynuyor.

Kralın Kızı oyuncuları ve karakterleri şöyle:

Pierce Brosnan - Kral XIV. Louis

Kaya Scodelario - Marie-Josèphe

Benjamin Walker - Yves De La Croix

William Hurt - Père La Chaise

Rachel Griffiths - Başrahibe

Pablo Schreiber - Dr. Labarthe

Fan Bingbing - Deniz Kızı

Ben Lloyd-Hughes - Jean-Michel Lintillac

Paul Ireland - Benoit

Crystal Clarke - Magali

Julie Andrews - Anlatıcı

Earl Gough, Atlı olarak

Brando Monne, Pietro rolünde.

Terry Norris, Büyük Saray Nazırı rolünde

Kralın Kızı nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? Kralın kızı filminin konusu

KRALIN KIZI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kralın Kızı filmi, ölümden korkan Fransa Kralı XIV. Louis'nin ölümsüzlüğün sırrını bulma arayışını konu alıyor. Krala, gizemli bir deniz kızının gücünün kendisine ölümsüzlük sağlayabileceği söyleniyor. Bunun üzerine kral, deniz kızını yakalamak üzere Yves De La Croix liderliğinde bir ekip görevlendiriyor ve yakalanan deniz kızı Versailles Sarayı'nın altında tutulmaya başlanıyor.

Bu sırada manastırda büyüyen ve kralın kızı olduğunu bilmeden yaşayan Marie-Josephe, Versailles'a getiriliyor. Burada hem Yves ile yakınlaşan hem de sarayın altında tutulan deniz kızını keşfeden genç kadın, babasının gerçek planını öğrendiğinde büyük bir çatışmanın içine giriyor. Marie-Josephe bir yandan özgürlüğü için mücadele ederken diğer yandan deniz kızının hayatını kurtarmaya çalışıyor.

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