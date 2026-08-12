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Dünya

Putin’in yazlık sarayı ‘savunmasız’ kaldı: Kritik istasyon vuruldu: Üç saat boyunca...

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Putin’in yazlık sarayı ‘savunmasız’ kaldı: Kritik istasyon vuruldu: Üç saat boyunca...
Fotoğraf Başlığı Putin’in yazlık sarayı ‘savunmasız’ kaldı: Kritik istasyon vuruldu: Üç saat boyunca...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz kıyısındaki yaklaşık 1,5 milyar dolarlık lüks yerleşkesinin çevresindeki hava savunma ve elektronik savaş sistemleri Ukrayna saldırılarında hedef alındı. S-400 füze sistemi ile elektronik karıştırma istasyonunun ağır hasar gördüğü iddia edilen haberde, yazlık sarayın ‘savunmasız’ kaldığı belirtildi.

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Ukrayna’nın, Putin’in Gelendzhik yakınlarındaki Idokopas Burnu’nda bulunan gösterişli sarayının çevresindeki savunma sistemlerine yönelik saldırılar düzenlediği öne sürüldü. The Telegraph ve Moscow Times’ın aktardığı bilgilere göre, önce elektronik savaş sistemi, ardından bölgedeki S-400 hava savunma sistemi hedef alındı.

KRİTİK İSTASYON ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İlk saldırının 7 Ağustos’ta gerçekleştirildiği ve saraya yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Volna Kupol Garant adlı elektronik savaş istasyonunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sistemin, geniş bir bölgede uydu iletişimini ve özellikle Starlink bağlantılarını engellemek için kullanıldığı aktarıldı.

Putin’in yazlık sarayı ‘savunmasız’ kaldı: Kritik istasyon vuruldu: Üç saat boyunca...
Başlık ResmiPutin’in yazlık sarayı ‘savunmasız’ kaldı: Kritik istasyon vuruldu: Üç saat boyunca...

‘ÜÇ SAAT BOYUNCA CAYIR CAYIR YANDI’

Ukrayna’nın İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, 9 Ağustos’ta hedef alınan S-400 füze rampasının yaklaşık üç saat boyunca yandığını öne sürdü. Ukrayna medyası ise sistemin hasar görmeden önce altı füze ateşlediğini iddia etti. Uydu görüntülerinin en az bir füze rampasının imha edildiğini gösterdiği belirtildi.

Putin’in yazlık sarayı ‘savunmasız’ kaldı: Kritik istasyon vuruldu: Üç saat boyunca...
Başlık ResmiPutin’in yazlık sarayı ‘savunmasız’ kaldı: Kritik istasyon vuruldu: Üç saat boyunca...

MİLYONLARCA DOLARLIK KAYIP OLDUĞU İDDİASI

Ukrayna askeri istihbaratı ayrıca işgal altındaki Kırım’da iki Rus yapımı S-400 rampasının ve Orion insansız hava araçlarında kullanılan bir antenin vurulduğunu açıkladı. Saldırıların Rusya’ya milyonlarca dolarlık kayıp yaşatmış olabileceği öne sürüldü.

Saldırıların ardından Putin’in Karadeniz kıyısındaki yerleşkesinin savunmasının zayıfladığı iddiaları gündeme geldi. Yaklaşık 190 bin metrekarelik kompleksin içine adeta bir şehir inşa edilen saray, 2021 yılında Alexei Navalny’nin hazırladığı bir belgeselle dünya gündemine taşınmış, Putin ise arazinin kendisine ait olduğu iddialarını reddetmişti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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