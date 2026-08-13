Göbeklitepe’nin kuzey kesimindeki alanda ilk kez başlatılan kazı çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. İki ayrı koruma çatısı altındaki GT1 ve GT2 alanlarında kazıların, A, C ve D yapılarında ise sağlamlaştırma uygulamalarının eş zamanlı sürdürüldüğünü açıkladı. İşte Göbeklitepe hakkında yeni detaylar...

Göbeklitepe’de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2026 yılı kazı ve restorasyon çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar höyüğün güney ve batısında yoğunlaşan kazı alanları koruma çatılarıyla örtülürken bu yıl Göbeklitepe’nin kuzey kesiminde ilk kez kazı çalışmalarına başlandı.

Bilinen tarihi değiştiren alanın hiç kazılmamış yerleri kazılarak tarihin izi sürülüyor.

Göbeklitepe kazıları hakkında son bilgileri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaklaşık 80’e 70 metre büyüklüğündeki yeni kazı alanında yapılan yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler, bölgede büyük boyutlarda yapılar ile kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor. Bakan Ersoy, yeni araştırma alanına ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Göbeklitepe’de araştırmalarımızı yeni alanlara taşıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, höyüğün kuzey kesimindeki yaklaşık 80’e 70 metrelik alanda ilk kez kazı çalışmalarına başladık. Yüzey taramalarından elde edilen veriler ve jeomanyetik ölçümler, bu bölgede de büyük boyutlarda kamusal yapılar ile dörtgen planlı yapıların ve kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor.”

Göbeklitepe'nin el değmemiş yerleri kazılıyor! Şimdi de kuzeyinde tarihin izi sürülüyor

ÜÇ ALANDA EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Yeni kazı alanındaki çalışmaların yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarındaki araştırmalar da eş zamanlı olarak devam ediyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda Göbeklitepe’nin 2. evresine, MÖ 8 binli yıllara tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkarıldı.

Göbeklitepe'nin el değmemiş yerleri kazılıyor! Şimdi de kuzeyinde tarihin izi sürülüyor

Göbeklitepe’de hem yeni alanların araştırıldığını hem de daha önce kazılan bölgelerdeki çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Ersoy, “Yeni kazı alanının yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarında da çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Şimdiye kadar açığa çıkardığımız yapılar, Göbeklitepe’nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe'nin el değmemiş yerleri kazılıyor! Şimdi de kuzeyinde tarihin izi sürülüyor

KORUMA SEFERBERLİĞİ

Göbeklitepe’deki kazılara restorasyon ve koruma çalışmaları da eşlik ediyor. C Yapısı’nda 2025 yılında büyük ölçüde tamamlanan sağlamlaştırma uygulamaları 2026 sezonunda da devam ediyor. Ayağa kaldırılan dikilitaşlardan birinin yüzeyine ait son parçalar asıl yerlerine yerleştiriliyor.

Göbeklitepe'nin el değmemiş yerleri kazılıyor! Şimdi de kuzeyinde tarihin izi sürülüyor

D Yapısı’nda ise duvarların sağlamlaştırılmasının ardından yapının merkezinde karşılıklı duran iki dikilitaşın zemin bağlantıları güçlendirildi. Dikilitaşların sarsıntılara karşı daha güvenli hâle getirilmesi için çelik halatlarla koruma çalışmaları yürütülüyor.

Göbeklitepe'nin el değmemiş yerleri kazılıyor! Şimdi de kuzeyinde tarihin izi sürülüyor

Bakan Ersoy, Göbeklitepe’de kazı ve koruma çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

“Kazılarla birlikte koruma çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. C Yapısı’ndaki dikilitaşın yüzeyine ait son parçaları yerine yerleştirirken D Yapısı’nın duvarlarını ve merkezindeki iki dikilitaşın zemin bağlantılarını güçlendirdik. Dikilitaşları sarsıntılara karşı çelik halatlarla daha güvenli hâle getiriyoruz.

Ayrıca yeni kazı alanları dikkate alınarak yenilenen yürüyüş yolları yakında ziyaretçilerin erişimine açılacak.

Göbeklitepe’nin farklı noktalarında kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarını eş zamanlı yürüterek bu eşsiz mirası bütüncül bir yaklaşımla geleceğe taşıyoruz.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Göbeklitepe'nin el değmemiş yerleri kazılıyor! Şimdi de kuzeyinde tarihin izi sürülüyor

Göbeklitepe'nin el değmemiş yerleri kazılıyor! Şimdi de kuzeyinde tarihin izi sürülüyor

Göbeklitepe'nin el değmemiş yerleri kazılıyor! Şimdi de kuzeyinde tarihin izi sürülüyor

Göbeklitepe'nin el değmemiş yerleri kazılıyor! Şimdi de kuzeyinde tarihin izi sürülüyor

Göbeklitepe'nin el değmemiş yerleri kazılıyor! Şimdi de kuzeyinde tarihin izi sürülüyor

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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