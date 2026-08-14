Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Asya'yı vuran felaketin boyutu ağırlaşıyor! Çin'de AVM'nin tavanı çöktü, korku dolu anlar kamerada

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Asya'yı vuran felaketin boyutu ağırlaşıyor! Çin'de AVM'nin tavanı çöktü, korku dolu anlar kamerada
Fotoğraf Başlığı Asyayı vuran felaketin boyutu ağırlaşıyor! AVMnin tavanı çöktü, korku dolu anlar kamerada

Asya’yı vuran Dolphin Tayfunu, Çin başta olmak üzere Filipinler ve Japonya'da hayatı felç etti. Çin'de bir milyondan fazla kişi tahliye edilirken, 1300'den fazla uçuş iptal edildi. Günlerdir şiddetini artırarak devam eden fırtınada binlerce bina sular altında kalırken, Çin'in Changchun kentindeki bir alışveriş merkezinin de tavanı çöktü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüler, sosyal medyada da hızla yayılarak gündeme oturdu.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Dolphin Tayfunu, Çin başta olmak üzere Filipinler ve Japonya'da hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı bölgelerde sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Asya'yı vuran felaketin boyutu ağırlaşıyor! Çin'de AVM'nin tavanı çöktü, korku dolu anlar kamerada
Başlık ResmiAsya'yı vuran felaketin boyutu ağırlaşıyor! Çin'de AVM'nin tavanı çöktü, korku dolu anlar kamerada

Çin'de tayfun nedeniyle 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 1300'ü aşkın uçuş iptal edilirken, deniz ulaşımında da kesintiler yaşandı. Filipinler'de ise tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymaları en az 12 kişinin ölümüne yol açtı. Japonya'da da en az 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Asyayı vuran felaketin boyutu ağırlaşıyor! AVMnin tavanı çöktü, korku dolu anlar kamerada
Başlık ResmiAsyayı vuran felaketin boyutu ağırlaşıyor! AVMnin tavanı çöktü, korku dolu anlar kamerada

AVM'NİN TAVANI ÇÖKTÜ

Çin'in Changchun kentindeki Changchun Yuanda Alışveriş Merkezi'nin dördüncü katında meydana gelen tavan sızıntısı, günler sonra çökmeyle sonuçlandı. Olayda yaralanan olmazken, AVM'de bulunanlar büyük panik yaşadı. Korkunç olayın görüntüleri kısa sürede yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Umman’da korkutan tablo! Sızıntı kontrolden çıktı, denize yayılan petrol sahillere ulaştı
DÜNYA

Umman’da korkutan tablo! Sızıntı kontrolden çıktı, denize yayılan petrol sahillere ulaştı
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANMIŞ!
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANMIŞ!
Alihan Kuriş polisi atlatamadı
GİRESUN'DA SEL FELAKETİ
GİRESUN'DA SEL FELAKETİ
Araçları sele kapılan amca-yeğen kayıp
ÜSLERDE GERİ ÇEKİLME YOK!
ÜSLERDE GERİ ÇEKİLME YOK!
Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
Yıl sonu tahmininde dikkat çeken yükseliş
SKOR TAHMİNİ DİKKAT ÇEKTİ
SKOR TAHMİNİ DİKKAT ÇEKTİ
Lyon efsanesinden Fenerbahçe maçı uyarısı
"KİMSE BANA DOKUNAMAZ"
CHP'li vekili döven şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Merkez Bankası sinyali verdi!
G.SARAY'DA BÜYÜK TERS KÖŞE
G.SARAY'DA BÜYÜK TERS KÖŞE
"İstenmeyen adam"a kafa karıştıran sözleşme
HESAP DEĞİŞTİ!
HESAP DEĞİŞTİ!
Memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
"EN AZ 20 GOL ATAR"
Lukaku'yu en yakından tanıyan isim konuştu
10 YIL DONDURUCUDA SAKLADILAR
10 YIL DONDURUCUDA SAKLADILAR
Sır perdesi aralandı, 3 ilde şafak baskını yapıldı
TARİHİ KONUŞMA BUGÜN
TARİHİ KONUŞMA BUGÜN
Siyasette çeyrek asır geride kaldı
ÖLÜME TERK EDİLDİ!
ÖLÜME TERK EDİLDİ!
Feci dayak sonrası bu hale geldi
ABD UÇAK GEMİSİNDE KRİZ!
ABD UÇAK GEMİSİNDE KRİZ!
Ortalık karıştı! Mürettebat denize atlamaya çalışıyor
HOŞ GELDİN SÜPER LİG
HOŞ GELDİN SÜPER LİG
G.Saray - Çorum FK maçının muhtemel 11'leri
AKARYAKITTA ÇİFTE ZAM
AKARYAKITTA ÇİFTE ZAM
Motorin yeniden 80 lira seviyesine çıktı
BAHÇE SAHİBİ DE ŞAŞKIN
BAHÇE SAHİBİ DE ŞAŞKIN
Hatay'da altyapı çalışmalarında bulundu!
SICAKLIK DÜŞECEK, YAĞIŞ GELECEK
SICAKLIK DÜŞECEK, YAĞIŞ GELECEK
Meteoroloji o bölgeleri uyardı
VALİLERE 'HASSASİYET' TALİMATI
VALİLERE 'HASSASİYET' TALİMATI
Çerçeve Yasa sonrası ilk güvenlik zirvesinin arka planı
AÇ BÜYÜDÜ, TOKGÖZLÜ OLDU
AÇ BÜYÜDÜ, TOKGÖZLÜ OLDU
Lukaku’nun dramatik hayat hikâyesi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bakan Gürlek duyurdu, 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı!
Kaydet
Tarlada kilosu 30 liradan 15 liraya geriledi! Üreticinin zararı büyük: Maliyeti 22 lira
Tarlada kilosu 30 liradan 15 liraya geriledi! Üreticinin zararı büyük: Maliyeti 22 lira
Kaydet
Özlem Gültekin kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?
Özlem Gültekin kimdir?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.