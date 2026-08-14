Asya’yı vuran Dolphin Tayfunu, Çin başta olmak üzere Filipinler ve Japonya'da hayatı felç etti. Çin'de bir milyondan fazla kişi tahliye edilirken, 1300'den fazla uçuş iptal edildi. Günlerdir şiddetini artırarak devam eden fırtınada binlerce bina sular altında kalırken, Çin'in Changchun kentindeki bir alışveriş merkezinin de tavanı çöktü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüler, sosyal medyada da hızla yayılarak gündeme oturdu.

Dolphin Tayfunu, Çin başta olmak üzere Filipinler ve Japonya'da hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı bölgelerde sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Asya'yı vuran felaketin boyutu ağırlaşıyor! Çin'de AVM'nin tavanı çöktü, korku dolu anlar kamerada

Çin'de tayfun nedeniyle 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 1300'ü aşkın uçuş iptal edilirken, deniz ulaşımında da kesintiler yaşandı. Filipinler'de ise tayfunun neden olduğu sel ve toprak kaymaları en az 12 kişinin ölümüne yol açtı. Japonya'da da en az 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Asyayı vuran felaketin boyutu ağırlaşıyor! AVMnin tavanı çöktü, korku dolu anlar kamerada

AVM'NİN TAVANI ÇÖKTÜ

Çin'in Changchun kentindeki Changchun Yuanda Alışveriş Merkezi'nin dördüncü katında meydana gelen tavan sızıntısı, günler sonra çökmeyle sonuçlandı. Olayda yaralanan olmazken, AVM'de bulunanlar büyük panik yaşadı. Korkunç olayın görüntüleri kısa sürede yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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