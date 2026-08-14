Umman açıklarında Rus gölge filosuna ait tankerden yayılan sızıntı karaya ulaştı. Yaklaşık 40 kilometrelik sahil şeridini etkisi altına alan sızıntının, Umman'ın açıkladığından daha büyük olduğu iddia edilirken, bölgede temizleme ve müdahale çalışmaları sürüyor.

Umman’a ait Hallaniyat Adaları yakınlarında karaya oturan Rus gölge filosuna ait tankerdeki petrol sızıntısı kıyıya ulaştı. Umman Çevre Kurumu, haziran ayında karaya oturan Caroline Bezengi adlı tankerden yayılan petrolün Ras Madrakah sahillerinde 40 kilometreye varan kıyı şeridini etkilediğini belirtti.

KIYI ŞERİDİNİ ETKİLEYEBİLİR

Umman kıyılarının yaklaşık 15 kilometre açığında bulunan Masirah Adası'nın güney kıyılarına da petrol sızıntısının ulaşmasının beklendiğini ifade eden Çevre Kurumu, sızıntının 10 ila 20 kilometrelik kıyı şeridini etkileyebileceğini aktardı. Çevre Kurumu, "Uzman ekipler, kirliliğin yayılmasını sınırlamak ve muhtemel etkileri en aza indirmek amacıyla izleme, takip ve müdahale çalışmalarını sürdürmekte ve gerekli önlemleri almaktadır. Çalışmalarda çevresel hassasiyeti yüksek bölgelere öncelik verilmektedir" dedi.

Umman’da korkutan tablo! Sızıntı kontrolden çıktı, denize yayılan petrol sahillere ulaştı

Greenpeace'in de aralarında bulunduğu çevre kuruluşları ise petrol sızıntısının Umman makamlarının açıkladığından çok daha büyük olduğunu tahmin ediyor. Umman, tankerden sızan ham petrolün yaklaşık 400 kilometrekarelik bir alanı kaplayan petrol tabakası oluşturduğunu kaydetmiş, Greenpeace ise, sızan petrolün yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alanı kapladığını iddia etmişti.

HAZİRANDAN BU YANA HAREKETSİZ

Asya’ya gitmek üzere yaklaşık bir milyon varil Rus petrolü taşıyan Caroline Bezengi, ilk olarak 8 Haziran’da Yemen açıklarında sorun yaşadığını bildirmişti. Bir patlamanın yaşandığı değerlendirilen gemi, o tarihten bu yana Umman'ın Hallaniyat Adaları yakınlarında hareket edemez durumda bulunuyor.

BİRÇOK ÜLKENİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

2001 yılında inşa edilen Kamerun bandıralı Caroline Bezengi, Nisan ayında Rusya’nın Karadeniz’deki Novorossiysk limanında yükleme yaparak Mayıs sonunda Süveyş Kanalı’ndan geçti. Gemi, çeşitli ülkelerin bayrakları altında seyreden Rusya tarafından kullanılan gölge filonun bir parçası olarak biliniyor ve Avrupa Birliği, Ukrayna, İngiltere, Kanada ve İsviçre tarafından yaptırım listesinde yere alıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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