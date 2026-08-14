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Bartın'da denize girmek yasak mı? 13-16 Ağustos 3 ilde denize girmek yasaklandı

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Bartın'da denize girmek yasak mı? 13-16 Ağustos 3 ilde denize girmek yasaklandı
Fotoğraf Başlığı Bartında denize girmek yasak mı?

Bazı kıyı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve olumsuz deniz şartları nedeniyle vatandaşların güvenliği için plajlarda denize girişlere yönelik yasaklar uygulanmaya devam ediyor. 3 ilde denize girmek yasaklanırken vatandaşlar ''Bartın'da denize girmek yasak mı?'' sorusunu da gündeme getirdi.

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Sakarya'da Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, Tekirdağ'da ise Marmaraereğlisi, Şarköy ve Saray ilçelerinde farklı sürelerde denize giriş yasağı uygulanıyor. Peki, Bartın'da denize girmek yasak mı, hangi plajlarda denize girilemiyo, yasak ne kadar sürecek?

Bartın'da denize girmek yasak mı? 13-16 Ağustos 3 ilde denize girmek yasaklandı
Başlık ResmiBartın'da denize girmek yasak mı? 13-16 Ağustos 3 ilde denize girmek yasaklandı

BARTIN'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Bartın'da kuvvetli rüzgar ve çeken akıntı nedeniyle il genelindeki tüm plajlarda dün denize giriş yasağı kararı alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandı ve vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla yasak uygulanmasına karar verdi.

Verilen bilgilere göre Bartın'daki yasak, kuvvetli rüzgar ile denizde oluşan çeken akıntının boğulma tehlikesini artırması nedeniyle getirildi. Kararın il genelindeki plajların tamamını kapsadığı bildirildi. Bugün ise Bartın'da denize girmek serbest.

Bartın'da denize girmek yasak mı? 13-16 Ağustos 3 ilde denize girmek yasaklandı
Başlık ResmiBartın'da denize girmek yasak mı? 13-16 Ağustos 3 ilde denize girmek yasaklandı

SAKARYA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki bazı ilçelerinde de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişlere ara verildi.

Karasu ilçesinde denize girişler 13 Ağustos günü için yasaklandı. Kaynarca'da ise yasak kararı 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerini kapsıyor.

Kocaali ilçesinde de olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlerin 13 Ağustos ile 16 Ağustos arasında yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Bartın'da denize girmek yasak mı? 13-16 Ağustos 3 ilde denize girmek yasaklandı
Başlık ResmiBartın'da denize girmek yasak mı? 13-16 Ağustos 3 ilde denize girmek yasaklandı

TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Tekirdağ'da da bazı ilçelerde hava koşulları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde denize girişler 13 ve 14 Ağustos günleri için yasaklandı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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