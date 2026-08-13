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İstanbul denize girmek yasak mı? İşte 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler!

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İstanbul denize girmek yasak mı? İşte 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler!
Fotoğraf Başlığı İstanbul denize girmek yasak mı?

İstanbul'da yaz sıcaklarının etkisini sürdürdüğü günlerde denize girmek isteyen vatandaşlara bazı ilçelerden uyarı geldi. ''İstanbul denize girmek yasak mı?'' sorusu gündeme gelirken Meteorolojik değerlendirmelerde bilhassa Karadeniz kıyılarında dalga boyunun yükselmesi nedeniyle bazı sahil ve plajlarda denize girmek geçici olarak yasaklandı. İşte, 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler...

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İstanbul denize girmek yasak mı sorusu vatandaşların gündeminde yer buldu. Bazı bölgelerde yalnızca denize giriş yasaklanırken, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda hem plaja hem de denize girişe izin verilmeyeceği bildirildi. İşte İstanbul'da denize girmenin yasak olduğu ilçeler ve yasakların geçerli olacağı tarihler...

İstanbul denize girmek yasak mı? İşte 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler!
Başlık Resmiİstanbul denize girmek yasak mı? İşte 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler!

İSTANBUL DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İstanbul'da Şile, Arnavutköy, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde bazı sahil ve plajlarda denize girmek yasaklandı.

Karadeniz kıyılarında beklenen yüksek dalgalar nedeniyle 4 ilçede denize girmeye izin verilmeyecek. Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla belirli tarihler arasında denize girişlerin sınırlandırıldığı bildirildi. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihleri ise ilçelere göre değişişiklik gösterecek.

İstanbul denize girmek yasak mı? İşte 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler!
Başlık Resmiİstanbul denize girmek yasak mı? İşte 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler!

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile'de ilçenin sahil, koy ve plajlarında 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerinin değerlendirildiği belirtildi.

İstanbul denize girmek yasak mı? İşte 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler!
Başlık Resmiİstanbul denize girmek yasak mı? İşte 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler!

ARNAVUTKÖY'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Arnavutköy'de de yüksek dalga nedeniyle denize girişlere geçici olarak ara verildi. Kaymakamlık tarafından alınan karara göre yasak 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2026 tarihlerinde uygulanacak.

İstanbul denize girmek yasak mı? İşte 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler!
Başlık Resmiİstanbul denize girmek yasak mı? İşte 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler!

SARIYER'DE HANGİ PLAJDA DENİZE GİRMEK YASAK?

Sarıyer'de yasak kararı Kısırkaya Halk Plajı için alındı. Meteorolojik değerlendirmelerde bölgede dalga boyunun yüksek olacağının öngörülmesi üzerine plajın geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

Sarıyer Kaymakamlığının açıklamasına göre 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde Kısırkaya Halk Plajı'na ve denize giriş yapılamayacak.

İstanbul denize girmek yasak mı? İşte 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler!
Başlık Resmiİstanbul denize girmek yasak mı? İşte 13-16 Ağustos yüzmenin yasaklandığı ilçeler!

BEYKOZ'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Beykoz'da ise ilçenin Karadeniz'e kıyısı bulunan sahilleri, plajları ve koylarında denize girmek yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığının kararına göre yasak 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma günlerinde geçerli olacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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