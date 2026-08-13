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Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

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Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi
Fotoğraf Başlığı Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

TRT 1'in yeni sezon projeleri arasında yer alan Evlilik Güzeldir dizisi için geri sayım sürerken yapımın ekran yolculuğuna başlayacağı tarih gündeme geldi. Fikret Kuşkan, Hande Soral ve İlayda Alişan gibi isimleri buluşturan dizinin daha önce planlanan yayın takviminde değişikliğe gidildi. Peki, Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlıyor?

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Evlilik Güzeldir, yeni sezonun merak edilen yapımları arasında bulunuyor. Nikah memuru Mesut Bahtiyar'ın hikayesini konu alan dizinin çekimleri devam ederken yayın tarihiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Evlilik Güzeldir dizisinin 7 Eylül 2026 Pazartesi günü izleyiciyle buluşması planlanıyor. Yapım için daha önce 17 Ağustos Pazartesi tarihi üzerinde duruluyordu ancak yayın takviminde değişikliğe gidildi.

TRT 1'in yeni sezon yapımları arasındaki dizinin yönetmen koltuğunu Şafak Bal ve Serap Danış Koçak paylaşıyor. Senaryosu ise Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi tarafından kaleme alınıyor. Çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlanan diziden ilk set kareleri de paylaşılmıştı.

Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi
Başlık ResmiEvlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Nikah memuru Mesut Bahtiyar’ın hikayesini merkeze alan “Evlilik Güzeldir”de Fikret Kuşkan’a Hande Soral, İlayda Alişan, Berk Bakioğlu, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür eşlik ediyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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