Giresun'da ailesini felakette kaybeden babanın feryadı yürek dağladı: '20 senedir ev yok diye gelmemişlerdi'

Giresun’da sel felaketinde 2 kızı ve eşini kaybeden Mehmet Kırca’nın feryadı yürekleri dağladı. Kırca “20 senedir ev yok diye gelmemişlerdi. Dün geldiler, bugün gittiler. Ne yapayım ben?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında piknik yaparken sele kapılarak can veren Zekiye Kırca ve kızları Burcu ve Burçin Kırca’nın ölümü yürekleri dağladı.

Selden kendi imkanlarıyla kurtularak sağ kalan acılı baba Mehmet Kırca, kızlarının köye ev olmadığı için yıllardır gelemediğini, yeni yapılan evi görmek için İstanbul’dan birkaç gün önce geldiklerini söyledi.

Giresunda ailesini felakette kaybeden babanın feryadı yürek dağladı: 20 senedir ev yok diye gelmemişlerdi

"20 YILDIR EV YOK DİYE GELMİYORLARDI"

Baba Kırca “Ne yapayım ben.. Kızlarım evimi görmeye geldiler, dün geldiler bugün gittiler. 20 senedir ev yok diye gelemediler, dün gelmişlerdi. Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım. ‘Evim güzel olmuş, burada dururum' diyordun” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Giresunda ailesini felakette kaybeden babanın feryadı yürek dağladı: 20 senedir ev yok diye gelmemişlerdi

GİRESUN VE TRABZON’A UYARI

Öte yandan sel sularının geliş anı ise farklı noktalarda cep telefonu kameralarına yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında gök gürültülü sağanak etkili olacağını belirterek 2 ili uyardı. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Giresunda ailesini felakette kaybeden babanın feryadı yürek dağladı: 20 senedir ev yok diye gelmemişlerdi

NELER OLMUŞTU?

Dün Giresun’da Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükseldi.

Giresunda ailesini felakette kaybeden babanın feryadı yürek dağladı: 20 senedir ev yok diye gelmemişlerdi

PİKNİK YAPARKEN SELE KAPILDILAR

Dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı. İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak için çaba sarf etti. Bu sırada baba Mehmet Kırca kendi imkanları ile kurtulurken, eşi ve iki kızı ise sel sularına kapıldı. Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda baba Mehmet Kırca’nın eşi ve kızlarına seslendiği anlar yürekleri yaktı.

Giresunda ailesini felakette kaybeden babanın feryadı yürek dağladı: 20 senedir ev yok diye gelmemişlerdi

Görgü tanıkları, iki kız kardeşin dün İstanbul'dan köye geldiklerini, gezmek ve piknik yapmak amacıyla dere kenarına gittikleri sırada yükselen sel sularına kapıldıklarını belirtti.

Giresunda ailesini felakette kaybeden babanın feryadı yürek dağladı: 20 senedir ev yok diye gelmemişlerdi

Öte yandan Giresun Valisi Mustafa Koç, “Bölgemizin bir gerçeği maalesef, ani ve çok yoğun yağışlar. Vatandaşlarımız resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alırlarsa, dere yataklarından uzak dururlarsa, kendi can ve mal güvenlikleri açısından ya da yaşadığımız bu acı olayın tekrar yaşanmaması açısından önemli bir husus olduğunu değerlendiriyorum” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Giresun Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGiresun

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