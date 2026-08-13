Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?
Fotoğraf Başlığı Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Ekranların uzun soluklu dizilerinden Kızılcık Şerbeti 5.sezonun açılışını eylül ayında gerçekleştirecek. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kaydet
a- | +A

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından ortaya atılan final iddiası gündeme oturmuştu. Final iddialarını yalanlayan yapımcı Faruk Turgut, yeni sezon için tarih verdi. Turgut, X hesabından yaptığı paylaşımda dizinin biteceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladıktan sonra, 5.sezonunun başlangıç tarihini duyurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti 5.sezon çekimleri 25 Ağustos'ta başlayacak. Olaylı sezon finaliyle hafızalarda yer edinen dizi, 18 Eylül'de 139. bölümüyle ekranlarda olacak.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?
Başlık ResmiKızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, fenomen dizi 6 aylık zaman atlamasıyla başlıyor. Dizi acılı iki baba Abdullah Ünal (Ahmet Mümtaz Taylan) ve Ulvi’nin (Hamdi Alkan) kaybettiği evlatları Nursema ve İlhami’nin mezarının başında dua ettiği sahneyle açılıyor.

Yeni sezonu açacak olan dizide Selin Türkmen’in canlandırdığı Çimen Arslan karakteri de yeni sezonda yeni bir oyuncuyla devam edecek. Rol için oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Karakteri kimin canlandıracağı önümüzdeki hafta belli olacak.


Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi
Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlıyor?
Kaydet
TFF 1'inci Lig'de 2'nci hafta hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı
Kaydet
Giresun'da ailesini felakette kaybeden babanın feryadı yürek dağladı: '20 senedir ev yok diye gelmemişlerdi'
Ailesini selde kaybeden baba yürek dağladı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.