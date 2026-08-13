Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Ekranların uzun soluklu dizilerinden Kızılcık Şerbeti 5.sezonun açılışını eylül ayında gerçekleştirecek. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından ortaya atılan final iddiası gündeme oturmuştu. Final iddialarını yalanlayan yapımcı Faruk Turgut, yeni sezon için tarih verdi. Turgut, X hesabından yaptığı paylaşımda dizinin biteceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladıktan sonra, 5.sezonunun başlangıç tarihini duyurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti 5.sezon çekimleri 25 Ağustos'ta başlayacak. Olaylı sezon finaliyle hafızalarda yer edinen dizi, 18 Eylül'de 139. bölümüyle ekranlarda olacak.



Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, fenomen dizi 6 aylık zaman atlamasıyla başlıyor. Dizi acılı iki baba Abdullah Ünal (Ahmet Mümtaz Taylan) ve Ulvi’nin (Hamdi Alkan) kaybettiği evlatları Nursema ve İlhami’nin mezarının başında dua ettiği sahneyle açılıyor.

Yeni sezonu açacak olan dizide Selin Türkmen’in canlandırdığı Çimen Arslan karakteri de yeni sezonda yeni bir oyuncuyla devam edecek. Rol için oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Karakteri kimin canlandıracağı önümüzdeki hafta belli olacak.







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