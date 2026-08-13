TFF 1'inci Lig'de 2'nci hafta hakemleri açıklandı
TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında 14 Ağustos, 15 Ağustos, 16 Ağustos ve 17 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 2'nci hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.
14 Ağustos Cuma
21.30 Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Süleyman Bahadır
15 Ağustos Cumartesi
19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor: Ayberk Demirbaş
19.00 İstanbulspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay
21.30 Manisa FK-Vanspor FK: Emre Kaan Çalışkan
21.30 Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün
16 Ağustos Pazar
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor: Kaan Kara
19.00 Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor: Ali Şansalan
21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor: Burak Pakkan
21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin
17 Ağustos Pazartesi
21.30 Batman Petrolspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu