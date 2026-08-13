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Spor

TFF 1'inci Lig'de 2'nci hafta hakemleri açıklandı

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TFF 1'inci Lig'de 2'nci hafta hakemleri açıklandı

TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında 14 Ağustos, 15 Ağustos, 16 Ağustos ve 17 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 2'nci hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

14 Ağustos Cuma
21.30 Turka Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Süleyman Bahadır

15 Ağustos Cumartesi
19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Eminevim Ümraniyespor: Ayberk Demirbaş

19.00 İstanbulspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay

21.30 Manisa FK-Vanspor FK: Emre Kaan Çalışkan

21.30 Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

Ozan Ergün
Başlık ResmiOzan Ergün

16 Ağustos Pazar
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor: Kaan Kara

19.00 Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor: Ali Şansalan

21.30 Mardin 1969 Spor-Antalyaspor: Burak Pakkan

21.30 Muğlaspor-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin

17 Ağustos Pazartesi
21.30 Batman Petrolspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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