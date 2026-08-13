AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay'dan açıklama geldi

CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılacağı iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay iddialara cevap verdi. Tugay "Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok." dedi.

CHP'den istifa edip ayrılan ve bağımsız olarak vazifesine devam edeceğini duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği ile alakalı tartışmalar sürüyor.

Kuruluşunun 25'inci yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağı söylentisi gündeme gelirken, Cemil Tugay'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

tv100'e açıklamalar yapan Tugay, şimdilik herhangi bir partiye geçme planının bulunmadığını belirtti.

"BAZI ŞEYLERİN OTURMASINI BEKLİYORUM"

"Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok" ifadelerini kullanan Tugay, "Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim ancak her gün konuşulmak da beni üzüyor aslında. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim. Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum çünkü şu an itibarıyla yerel bir yöneticiyim" açıklamasını yaptı.

Cemil Tugay, "Milletvekili olsam belki daha farklı konuşabilirim ama benim bir kente dair sorumluluğum var. O yüzden de bu süreci sakince bekliyorum" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'den 18 Haziran tarihinde istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni bir 'siyasi oluşuma' ihtiyaç olduğunu söylemişti.

CHP’den istifa sebebinin ideolojik değil, “mutlak butlan yönetimine yönelik itirazı” olduğunu kaydeden Tugay, bağımsız kalmasının geçici olduğunu belirtmişti.

Tugay, Yeni Parti'nin kurulmasının sonrasında da açıklama yapmıştı. AK Parti'ye katılacağı iddialarını reddeden Tugay, "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim" demişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası