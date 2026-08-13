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Ekonomi

Google’ın yapay zekası 1 milyar kullanıcıyı aştı! Her gün 150 milyon görsel üretiyor

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Google’ın yapay zekası 1 milyar kullanıcıyı aştı! Her gün 150 milyon görsel üretiyor

Google’ın yapay zeka asistanı Gemini, aylık aktif kullanıcı sayısında 1 milyar eşiğini aşarken, platformda her gün 150 milyondan fazla görsel oluşturuluyor. Şirket, Gemini’nin Google tarihindeki en hızlı büyüyen ürün olduğunu açıkladı.

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Google’ın yapay zeka asistanı Gemini, aylık 1 milyar aktif kullanıcıyı aşarak ChatGPT’nin ardından bu seviyeye ulaşan yapay zeka araçlarından biri oldu. Google, son bilanço raporunda 950 milyon aylık kullanıcı açıklamıştı. Şirket ayrıca kullanıcıların yüzde 63’ünün Gemini ile yazmak yerine sesli iletişim kurduğunu, her beş etkileşimden birinde ise ekran paylaşımı veya canlı kamera özelliğinin kullanıldığını belirtti.

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GEMİNİ HER GÜN 150 MİLYON GÖRSEL ÜRETİYOR

Gemini’nin aylık aktif kullanıcılarının 100 milyondan fazlasını Apple kullanıcıları oluştururken, Google’ın yapay zeka aracı her gün yaklaşık 150 milyon görsel üretiyor. Gemini’nin hızlı yükselişi, Google ile OpenAI arasındaki yapay zeka rekabetini de güçlendiriyor. ChatGPT, mayıs ayında 1 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşan ilk yapay zeka sohbet robotu olmuştu.

Google’ın yapay zekası 1 milyar kullanıcıyı aştı! Her gün 150 milyon görsel üretiyor
Başlık ResmiGoogle’ın yapay zekası 1 milyar kullanıcıyı aştı! Her gün 150 milyon görsel üretiyor

Öte yandan Anthropic’in Claude asistanı da hızlı büyümesini sürdürüyor. Claude’un aylık aktif kullanıcı sayısı 56 milyona ulaşırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 640 artış gösterdi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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