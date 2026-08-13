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TUS ve STS sınav yerleri belli oldu! STS ve TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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TUS ve STS sınav yerleri belli oldu! STS ve TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı TUS ve STS sınav yerleri belli oldu!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (STS Tıp Doktorluğu) 2. dönem oturumları için sınav yerleri belli oldu. ÖSYM bu ay gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin Sınava Giriş Belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar ise ''STS ve TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı.

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TUS ve STS sınav yerleri belli oldu! Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek. 13 Ağustos 2026 saat 14.00 itibarıyla erişime açılan belgelere adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Peki, STS ve TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

TUS ve STS sınav yerleri belli oldu! STS ve TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiTUS ve STS sınav yerleri belli oldu! STS ve TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

TUS VE STS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2026-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı 23 Ağustos 2026 Pazar günü uygulanacak.

TUS kapsamında adaylar Temel Tıp Bilimleri Testi ile Klinik Tıp Bilimleri Testine girecek. STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı ise iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

TUS ve STS sınav yerleri belli oldu! STS ve TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiTUS ve STS sınav yerleri belli oldu! STS ve TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

STS VE TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin paylaşılan sınav takviminde 2026 STS ve TUS 2. Dönem sınavının sonuç tarihi 17 Eylül 2026 olarak duyuruldu.

TUS ve STS sınav yerleri belli oldu! STS ve TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiTUS ve STS sınav yerleri belli oldu! STS ve TUS 2. Dönem sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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