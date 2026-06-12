Yurt dışında öğretmenlik alanında yükseköğrenim gören ve Türkiye'de diploma denkliği almak isteyen adayların katılacağı 2026 STS Öğretmenlik sınavı için geri sayım sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek sınav yarın yapılacak. Sınav için az bir zaman kala adaylar ''2026-STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna cevap arıyor.

2026 STS Öğretmenlik sınavı, öğretmenlik meslek bilgisi alanında yurt dışı yükseköğretim diplomalarının Türkiye'de denkliğinin değerlendirilmesi amacıyla düzenleniyor. Sınav, Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve adaylar elektronik sistem üzerinden soruları cevaplayacak. 2026 STS için başvurular 29 Nisan-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemleri ise 13 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Peki 2026-STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenlik sınavına geri sayım başladı!

2026 STS ÖĞRETMENLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 STS Öğretmenlik sonuçları 25 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

2026-STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenlik sınavına geri sayım başladı!

2026 STS SINAVI SAAT KAÇTA?

ÖSYM takvimine göre sınav saat 13.45'te başlayacak. Yetkililer sınav günü saat 13.30'dan sonra adayların sınav merkezine alınmayacağını hatırlatıyor.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli formatta 60 soru yöneltilecek. Toplam 80 dakika süre verilecek olan uygulama saat 15.05'te tamamlanacak.

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