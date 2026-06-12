13 Haziran sınav takvimi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek merkezi sınavlar nedeniyle gözler Milli Eğitim Bakanlığı ve sınav takvimine çevrilirken, milyonlarca aday sınav saatleri ve oturum detaylarını merak ediyor. Peki, 13 Haziran ne sınavı var?

Eğitim gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alan hafta sonu sınav programı netleşti. Özellikle 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak merkezi sınav öncesinde adaylar sınav saatleri, giriş kuralları ve sınav merkezleriyle ilgili bilgileri araştırıyor.

13 HAZİRAN NE SINAVI VAR?

13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek en önemli sınav Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl LGS takviminde önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce 14 Haziran tarihinde yapılması planlanan sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.

13 Haziran ne sınavı var, bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak?

LGS'nin ilk oturumu olan Sözel Alan sınavı saat 09.30'da başlayacak. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Öğrencilere bu bölüm için 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum olan Sayısal Alan sınavı ise saat 11.30'da başlayacak. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan 40 soruluk oturum için adaylara 80 dakika süre tanınacak. Sınavın ikinci bölümü saat 12.50 itibarıyla sona erecek.

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR YAPILACAK?

13-14 Haziran 2026 hafta sonu sınav takviminde öne çıkan organizasyon LGS merkezi sınavı olarak dikkat çekiyor. Adayların yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları zorunlu olacak. Giriş belgeleri e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

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